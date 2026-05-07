Con la perfección de los expertos: aprende a elaborar paso a paso en casa una crema pastelera de forma rápida y sencilla

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Con seguridad, en más de una oportunidad te has comido un postre con crema pastelera, esta es una preparación básica y versátil de la repostería que se utiliza principalmente para rellenar tortas, tartas de frutas, milhojas, donas, profiteroles, entre otros dulces.

Según refiere la Inteligencia Artificial, gracias a su consistencia cremosa y espesa, también sirve para cubrir postres o como base para elaborar otras cremas.

Esta preparación se puede comprar hacha en diferentes presentaciones, sin embargo, nada más saludable que realizarla en casa y en estas líneas te compartimos la receta para que la puedas realizar cuando lo desees; y lo mejor es que es muy rápida, sencilla y económica, pues necesitas cinco ingredientes y en menos de 10 pasos ya podrás disfrutarla con su textura y suavidad característica.

¿Qué necesitas para elaborar la crema pastelera?

Ingredientes

- Yemas de huevos (4)

- Azúcar (160 g)

- Maicena (55 g)

- Leche tibia (500 ml)

- Esencia de vainilla blanca (al gusto)

Preparación

1. En una olla, colocar la yema de los huevos y el azúcar y batir hasta lograr que se integren ambos ingredientes.

2. Añadir la maicena y remover hasta integrarla a la mezcla.

3. Incorporar la leche tibia y colocar a fuego medio sin dejar de revolver hasta que comience a espesar.

4. Apagar el fuego y agregar esencia de vainilla y remover.

5. Verter el contenido en un bol y tapar con papel film al contacto para que la preparación se enfríe.

6. Una vez fría, la crema de pastelera la puedes usar para rellenar tortas, postres de todo tipo.

Freepik

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