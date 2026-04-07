Delicioso pastel de chocolate: listo en 50 minutos y con menos de diez ingredientes

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El pastel de chocolate o torta de chocolate como conocemos a este postre de fama internacional es quizás el más popular en todo el mundo. Según refiere la Inteligencia Artificial, esta fama se debe a su textura rica y húmeda, así como a su profundo sabor a cacao, siendo el favorito para celebraciones y cumpleaños.

Existen muchísimas recetas con harina o sin ella, con chocolate negro o con leche, de una o varias capas, etc., sin embargo, en estas líneas te compartimos una totalmente diferente, pues tiene como protagonista a las famosas galletas Oreos.

¿Qué necesitas para elaborar el pastel de chocolate?

Ingredientes

- Galletas Oreos (180 g)

- Agua caliente (cantidad necesaria)

- Huevos (3)

- Aceite (1/4 taza)

- Harina de trigo (2 tazas)

- Polvo de hornear (1 cucharada)

Para la decoración

- Leche condensada (2 tazas)

- Crema de leche (1 taza)

- Leche en polvo (1 taza)

Preparación

1. Colocar las galletas en una olla con agua caliente y remover hasta que se convierta en una mezcla.

2. Pasar la mezcla a un bol.

3. Añadir los huevos y mezclar hasta integrar.

4. Incorporar el aceite y mezclar.

5. Agregar la harina de trigo y mezclar hasta integrar todos los ingredientes, y conseguir una textura cremosa.

6. Agregar el polvo de hornear y mezclar.

7. Pasar la mezcla a un molde previamente engrasado.

8. Meter en el horno a 180ºC durante 40 minutos.

9. Mientras se hornea el pastel de chocolate, prepara la cubierta. Para ello, coloca la leche condensada en una olla y añade la crema de leche. Revolver para integrar los ingredientes.

10. Agregar la leche en polvo y remover para integrar a la mezcla. Debe quedar con una textura un poco líquida.

11. Una vez listo el pastel, sacar del horno y desmoldar.

12. Finalmente, bañar el pastel de chocolate con la mezcla de las tres leches.

Tip

Si lo deseas, puedes omitir la decoración realizada con las tres leches.

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