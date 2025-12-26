Pastel de seis tazas: esponjoso, húmedo y super fácil de preparar

Suscríbete a nuestros canales

Preparar una torta o pastel esponjoso es más sencillo de lo que todos piensan. Esto no se trata de magia ni de ingredientes super poderosos, sino de aplicar técnicas de repostería como, airear mucho los huevos; es decir, batirlos muy bien hasta que parezcan una mousse blanquecina, refiere el sitio web Lolita la pastelera.

En tal sentido, cuando al batir los huevos se consigue una textura súper esponjosa, estarán listos los huevos, y se podrá seguir incorporando el resto de los ingredientes.

¿Qué necesitas para elaborar un pastel esponjoso?

Ingredientes

- Azúcar (1 taza)

- Harina de trigo (1 taza)

- Maicena (1 taza)

- Huevos (3)

- Leche (1 taza)

- Aceite (1 taza)

Preparación

1. Agregar en la licuadora los huevos.

2. Incorporar una taza de aceite.

3. Añadir la taza de azúcar y batir muy bien durante dos minutos o hasta lograr una mezcla bien aireada.

4. Añadir la taza de leche, la taza de harina de trigo y la taza de maicena, tapar la licuadora y batir hasta conseguir mezclar todos los ingredientes. Pasar la espátula por el vaso de la licuadora y así conseguir que todos los ingredientes se incorporen perfectamente a la preparación.

5. Finalmente, agregar una cucharada de polvo de hornear y batir sin excederse.

6. Verter la mezcla en un molde previamente engrasado y enharinado.

7. Meter al horno precalentado a 180ºC y hornear durante 35 minutos.

8. Sacar del horno, dejar reposar, desmoldar y decorar con azúcar glass, canela o el topping de tu preferencia.

