Receta de la abuela: aprende a elaborar un fácil y delicioso pastel de batata

El pastel de batata según diferentes informaciones se reporta que es originario del sur de los Estados Unidos, donde las batatas se usaban con alternativa a las calabazas en las tartas. Por tradición, es una de las preparaciones más consumidas en Acción de Gracias o Navidad, aunque hay quienes lo disfrutan en cualquier época.

Por otra parte, aunque se suele relacionar con un postre, también existe una receta de la abuela que en nada tiene que ver, se trata de una preparación salada que lleva entre sus ingredientes pavo, queso y champiñones.

¿Qué necesitas para elaborar un pastel de batata?

Ingredientes

- Batatas (2 grandes cocidas)

- Huevos (4)

- Leche (100 ml)

- Pavo con curry troceado

- Champiñones

- Tomates cherry

- Queso rallado

- Pimienta

- Sal

Preparación

1. Precalentar el horno a 190 ºC.

2. Forrar un molde redondo desmontable con papel sulfurizado.

3. Disponer las batatas cocidas en un recipiente y machacarlas.

3. Pasar esta pasta al molde y darle forma con una cuchara ya que será la base del pastel.

4. Hornear de 10 a 15 minutos.

5. Mientras tanto, preparar el relleno. Para ello, dorar el pavo al curry y saltear los champiñones y los tomates Cherry. Una vez listo, disponerlos en el centro del pastel de batata.

6. Mezclar los huevos con la leche y verter sobre el pastel, como si fuera una quiche.

7. Agregar queso rallado y hornear 50 minutos a 180 ºC.

8. Transcurrido el tiempo, sacar del horno, dejar reposar sobre una rejilla y servir.

