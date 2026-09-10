Delicioso pastel sin horno: Prepara un postre con ingredientes básicos de la despensa

Si estás buscando un postre sencillo y hasta económico, este pastel sin horno es una excelente alternativa. Se trata de una preparación que lleva pocos ingredientes y en su mayoría, están en la despensa de todos los hogares. Además, no te llevará más de 30 minutos desde que inicias hasta que finalizas la receta.

Sigue al pie de la letra cada uno de los pasos y ofrece a tus familiares y amigos un postre delicioso, que nada tiene que envidiarla a los que venden en las panaderías; y lo mejor, es que se realiza en la sartén.

¿Qué necesitas para elaborar este postre sin horno?

Ingredientes

- Cambur (3)

- Azúcar (2 tazas)

- Mantequilla (1 cucharada)

- Huevos (2)

- Aceite (1/4 taza)

- Leche (1 taza)

- Harina de trigo (1 taza)

- Polvo de hornear (1 cucharada)

- Esencia de vainilla (1 cucharada)

Preparación

1. Pelar los cambures y cortar por la mitad a lo largo.

2. Colocar en la cocina a fuego medio bajo, una sartén, y agregar una taza de azúcar. Remover hasta que se derrita por completo y formar un caramelo.

3. Añadir una cucharada de mantequilla y remover hasta que se derrita e integre con el azúcar.

4. Poner las tajadas de cambur en la sartén.

5. En un bol, colocar los huevos y una taza de azúcar, y mezclar muy bien.

6. Incorporar el acete y la leche, y batir hasta integrar todo.

7. Agregar la harina de trigo y el polvo de hornear y mezclar hasta integrar, y luego incorporar la esencia de vainilla y remover para integrar y darle sabor y aroma a la receta.

8. Verter la mezcla sobre los cambures y el caramelo que tienes en la sartén, tapar y dejar cocinar durante 15 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo, con un plato, girar el pastel, llevar nuevamente a la sartén, tapar y dejar cocinar 5 minutos más.

9. Retirar de la sartén, dejar reposar, cortar y a degustar.

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