Postre frío: Guía práctica para elaborar una deliciosa torta de chocolate en seis pasos

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Cuando de matar antojitos dulces se trata, el postre frío es una de esas opciones a las que se suele recurrir, y si es de chocolate aún más. Si eres del grupo que ama este tipo de preparaciones, te compartimos la receta de un sencilla, pero deliciosa torta de chocolate que estará lista en solo seis pasos, y lo mejor, es que no necesitarás más de 10 ingredientes.

Sigue al pie de la letra las indicaciones y ofrece a tus seres queridos una preparación exquisita y que se puede conservar en la nevera por varios días sin correr ningún riesgo de que se dañe.

¿Qué necesitas para elaborar una torta de chocolate?

Ingredientes

- Galletas de chocolate (350 g)

- Mantequilla fundida (170 g)

- Chocolate negro para postres (400 g)

- Agua (100 ml)

- Azúcar (140 g)

- Gelatina en láminas (3)

- Nata líquida para montar muy fría (300 ml)

Preparación

1. Triturar las galletas junto con 20 gramos de azúcar. Añadir la mantequilla fundida y mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea. Forrar con ella la base y un tercio del borde de un molde desmoldable de 22 cm. Apretar bien para que quede compacto, y dejar enfriar en la nevera mientras preparamos el relleno.

2. Trocear el chocolate y colocar en un recipiente hondo. Sumergir las hojas de gelatina en un bol con agua fría.

3. En una ollita calentar el agua y el resto del azúcar y, cuando se haya disuelto, retirar del fuego, escurrir las hojas de gelatina e incorporar. Remover bien para que se disuelvan.

4. Verter sobre el chocolate que se fundirá al contacto con el calor, y remover hasta homogeneizar.

5. En otro recipiente hondo semi montar la nata (paramos de batir cuando haga picos blandos) y agregar, poco a poco, al recipiente con el chocolate, removiendo hasta integrar antes de incorporar más.

6. Rellenar el molde con la base de galleta y dejar reposar en la nevera durante unas horas o, mejor, de un día para otro. Decorar al gusto.

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