Día Mundial del Perro Caliente: paso a paso para preparar un “hot dog” fuera de serie y digno del Yankee Stadium

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Cada 24 de abril se celebra el Día Mundial del Perro Caliente. En Venezuela, también se honra a este icónico plato de comida rápida callejera que combina muchos sabores en un solo bocado.

El perro caliente lo conforma el pan y la salchicha, y lo complementan los toppings, los cuales hacen la diferencia. Los toppings clásicos son: cebolla cruda, picadita en brunoise; repollo verde crudo, picado finamente; palitos de papas fritas súper crujientes; y las salsas de tomate, mostaza y mayonesa.

A estos toppings se han incorporado el queso parmesano, queso mozzarella, pedacitos de tocineta, aguacate, salsa tártara y de maíz, entre otros.

Para celebrar este día, te compartimos la receta de una versión de este famoso plato.

¿Qué necesitas para preparar un perro caliente?

Ingredientes

- Panes de perros calientes (8)

- Salchichas (8)

- Aceite de oliva (1/2 cucharada)

- Cebolla picadita (1 taza)

- Tomate picadito, bien chiquito (1 taza)

- Lechuga en rebanadas muy delgadas o en tiritas (1 taza)

- Aguacate picado en cuadritos (1)

- Queso rallado, puede ser estilo mexicano (2 taza)

Pink Sauce:

- Mayonesa (1/4 taza)

- Salsa de tomate (1/4 taza)

- Mostaza (1 cucharada)

- Jugo de limón (1/2 cucharada)

- Salsa de soya (1/4 cucharada)

Preparación

1. Calentar los panes al vapor o en una plancha por un rato evitando que se tuesten.

2. Calentar el aceite a fuego medio agregando las salchichas en una sartén, voltéalas para que se doren por todos lados.

3. Preparar la salsa rosada combinando la mayonesa, salsa de tomate, mostaza, jugo de limón y soya.

4. Colocar una salchicha en cada pan, añadir un poco de lechuga, un poquito de tomates, cebolla y después continuar con la salsa.

5. Por último, añadir un poquito de aguacate y el queso rallado. Puedes añadir todo esto al gusto.

Freepik

Dato curioso

Aunque el perro caliente es alemán y fueron los estadounidenses quienes lo popularizaron, fue en la década de los 50 que un inmigrante italiano llamado Filippo Saglimbeni lo introdujo en Venezuela. El italiano abrió el primer puesto de perros calientes de la ciudad en el año 1952, en la Plaza Francia de Altamira, adaptando el concepto del hot dog a los gustos locales con ingredientes como salsa rosada, queso rallado y algunos vegetales, refiere la IA.

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