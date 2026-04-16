¿Empanadas de manzana? Un desayuno o merienda que puedes preparar muy fácil y con menos de 8 ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

¿Quieres un desayuno o merienda diferente? Prepara empanadas de manzana como esa alternativa que tienes para salir de lo común.

Si eres amante del dulce, sigue al pie de la letra la receta con el fin de lograr unas exquisitas empanadas dulces.

Un punto a considerar es que el relleno quede seco para evitar que éste humedezca la masa base de la empanada y se rompa durante el proceso de cocción, e incluso, según los expertos, al poner el relleno seco la masa se cocina perfectamente. También es importante sellarlas muy bien, porque el cierre perfecto ayuda a que el relleno no se salga.

¿Qué necesitas para elaborar empanadas de manzana?

Ingredientes

- Obleas (4)

- Manzanas (2)

- Mantequilla (1 cucharada)

- Azúcar rubia (3 cucharadas)

- Canela (1 cucharadita)

- Agua (3 cucharadas)

Preparación

1. Lavar, pelar y cortar la manzana en pedazos.

2. Colocar los trozos de manzana en una olla con la mantequilla, azúcar, canela y agua. Cocinar a fuego medio hasta que las manzanas estén tiernas.

3. Cuando estén listas, apartar y dejar que se enfríen un poco.

4. Rellenar cada oblea con dos cucharaditas de la preparación de manzana.

5. Mojar los bordes de las obleas, doblar y sellar con un tenedor o haciendo un repulgue.

6. Barnizar las empanadas de manzana con un huevo batido.

7. Colocar las empanadas en una bandeja con papel de horno.

8. Meter la bandeja al horno y hornear a 180°C durante 20 minutos.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube