Galletas de limón: prepáralas en casa con menos de 10 ingredientes

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El limón es una fruta cítrica rica en vitaminas y antioxidantes, ambos aportan múltiples beneficios al organismo, principalmente al sistema inmunológico, el cual debe estar en óptimas condiciones para que todos los sistemas del cuerpo funcionen correctamente.

Cabe destacar, que el limón favorece la pérdida de peso, evita la aparición de piedras en los riñones y regula el nivel de presión arterial, según la información reseñada por Tua Saúde.

Sin embargo, existe una amplia gama de postres a base de limón, pero las galletas son altamente consumidas, gracias a la versatilidad de texturas y el delicioso sabor que deleita a cualquier paladar.

Paso a paso para preparar galletas de limón

Ingredientes

1 taza de aceite de coco.

2 cucharadas de mantequilla.

1 cucharada de esencia de vainilla.

4 huevos.

100 ml de jugo de limón.

50 g de harina de almendras.

150 g de harina de arroz integral.

1 cucharadita de polvo de hornear.

25 g de ralladura de limón.

Preparación

1-En un recipiente mezcla el aceite de coco, mantequilla, esencia de vainilla, huevos y harina de arroz. Bate durante cinco minutos.

2-Agrega ralladura de limón, jugo de limón, harina de almendras a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.

3-Añade el polvo de hornear a la mezcla y bate hasta obtener una masa consistente.

4-Separa la masa en pequeñas porciones y aplástalas en forma circular.

5-Agrega las galletas a un papel encerado y llévalas al horno durante 25 minutos a 180º F.

6-Retira las galletas del horno y déjalas enfriar.

7-Decora las galletas a tu gusto.

En definitiva, las galletas de limón también funcionan para compartir en celebraciones con un gran volumen de personas, dado que, con pocos ingredientes se obtienen abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

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