Originales galletas de Pascua hechas en casa: esta deliciosa receta necesita menos de diez ingredientes

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Durante la Semana Santa muchos son los platos típicos que se preparan y las galletas de Pascua, aunque no son muy comunes en Venezuela, también se pueden elaborar para compartir con la familia.

Estas son galletas de vainilla que se elaboran preferiblemente con forma de “conejo de pascua”, pero que también se pueden hacer en forma de “huevo de pascua”, por ejemplo. Son ideales para seguir la tradición y esconderlas por la casa en pequeñas bolsitas para que los niños de la familia se entretengan mientras la buscan.

Te compartimos la receta y recomendaciones de Directo al Paladar para que las realices sin utilizar el decorado de fondant, sino que utilices directamente el colorante vegetal en la masa.

¿Qué necesitas para hacer las galletas de Pascua?

Ingredientes para 24 unidades

- Mantequilla en pomada (225 g)

- Azúcar (175 g)

- Huevo (1)

- Esencia de vainilla (5 ml)

- Sal (4 g)

- Levadura química (2 cucharaditas)

- Harina de repostería (425 g)

- Leche (5 ml)

- Colorante alimentario

Preparación

1. Batir con una batidora de varillas la mantequilla a temperatura ambiente junto con el azúcar durante cinco minutos.

2. Añadir el huevo junto con la esencia de vainilla y batir hasta que se haya integrado.

3. Incorporar la harina poco a poco. Se irá formando una masa blanda pero que no se pegue a los dedos. Si se ve muy seca, añadir una cucharadita de leche.

4. Dividir la masa en tantas porciones como colores desees preparar. Echar unas gotas de colorante, mejor en gel, y amasar cada bola de masa como si fuera plastilina hasta conseguir que el color esté integrado.

5. Seguidamente, preparar unos papeles de horno y estirar cada porción con un rodillo entre dos papeles, tapar y dejar enfriar en la nevera durante veinte minutos.

6. Precalentar el horno a 170ºC con calor arriba y abajo.

7. Cortar las galletas con un cortador de conejo de Pascua, o uno ovalado si las queremos en forma de huevo.

8. Colocar las galletas de Pascua en una bandeja forrada con papel sulfurizado.

9. Hornear durante 18 minutos. Sacar del horno y dejar reposar cinco minutos encima de la placa y luego colocar en una rejilla para que acaben de enfriar.

Freepik

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