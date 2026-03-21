Galletas saludables: mezcla avena con esta fruta rica en vitaminas para obtener un delicioso snack

La avena es un cereal rico en vitaminas, proteínas, antioxidantes y minerales, especialmente la fibra, la cual genera saciedad en quien la consume. A su vez, de acuerdo a la información reseñada Tua Saúde, la misma ayuda a controlar los picos de glucosa en la sangre, al tiempo que previene problemas digestivos.
Por otra parte, el cambur es una fuente de potasio, fósforo, calcio, vitaminas A, B, C, D y ácido fólico, los cuales fortalecen el sistema inmunológico, regulan la presión arterial, según la información publicada en el portal web Tua Saúde.
Guía rápida para preparar las galletas
Ingredientes
500 g de harina de avena.
2 cambures.
1 cucharadita de polvo para hornear.
150 g de avena en hojuelas.
5 cucharadas de miel.
3 huevos.
150 ml de leche de almendras.
Preparación
1-Vierte la harina, huevos, cambur y la leche de almendras en un recipiente. Mezcla los ingredientes hasta que se incorporen en su totalidad.
2-Agrega la miel y la avena en hojuelas a la mezcla. Bate todos los ingredientes durante tres minutos.
3-Añade el polvo para hornear a la mezcla.
Separa la mezcla en pequeñas porciones y darle forma circular.
4-Agrega las galletas a un papel encerado y llévalas al horno por 12 minutos a 180º F.
5-Retira las galletas del horno y déjalas enfriar.
6-Decora las galletas a tu gusto.
En definitiva, las galletas de cambur y avena son ideales para las meriendas cotidianas de los más pequeños de la casa, dado que, sacian la ansiedad por el dulce, pero al mismo son nutritivas.
Foto cortesía de: freepik
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