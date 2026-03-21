Sin harina ni gluten: receta para elaborar galletas para el desayuno o la merienda

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Por años, las galletas han formado parte de las meriendas de grandes y chicos. Éstas, contrario a lo que muchos creen también pueden ofrecerse como parte de un desayuno saludable, ¿es esto posible? Si, siempre y cuando se sustituyan los ingredientes considerados perjudiciales por algunos menos dañinos, como los frutos secos.

¿Quieres probar? Te compartimos una receta de galletas sin harina ni gluten.

¿Qué se necesita para elaborar galletas sin harina ni gluten?

Ingredientes

- Avellanas tostadas (300 g)

- Huevo (2 claras)

- Azúcar blanquilla (150 g)

- Nata o crema de leche (3 cucharas)

- Esencia de vainilla (1 cucharada)

- Chocolate de ser posible del 70% cacao (1 tableta)

- Mantequilla (50 g)

- Hoja de papel vegetal de cocina o sulfurizado (1)

Preparación

1. Precalentar el horno a unos 180º C.

2. Separar las claras de las yemas, reservar las claras que vamos a utilizar en esta receta y guardar en la nevera las yemas para otra receta.

3. Añadir en un bol grande las claras, la nata o crema de leche, la cucharada de esencia de vainilla líquida y el azúcar. Mezclar todo muy bien con un tenedor, debe quedar una crema ligada.

4. Picar las avellanas y añadir al bol.

5. Mezclar todo muy bien con un tenedor.

6. Preparar la bandeja del horno con papel vegetal o sulfurizado. Y con una cuchara, realizar pequeñas porciones o bolas y poner en la bandeja con suficiente espacio para que cuando se hagan no se peguen unas a las otras, unos 3 cm son suficientes.

7. Hornear durante 15 minutos a 180º C en la bandeja del medio con aire arriba y abajo por aproximadamente 14 o 18 minutos.

8. Estarán listas cuando están de un color oscuro chocolate.

9. Sacar del horno, dejar se endurezcan y enfríen y desmoldar.

10. Guardar en un recipiente hermético para que no se ablanden.

Freepik

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