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El ceviche es un plato de amplio consumo en toda la costa peruana y además es venerado como elemento central de la gastronomía. Esta preparación es considerada como parte de la identidad de los peruanos.

La base de esta preparación es el pescado y se complementa con conchas de camarones o mixto. Según los expertos de la gastronomía, este plato se cocina con jugo de limón, sin embargo, existen muchas versiones.

Por ejemplo, refiere la Inteligencia Artificial que, el ceviche tiene su origen en la costa del Perú, con raíces en la cultura Mochica (siglos II-VII d.C.), donde se marinaba pescado crudo con jugo de tumbo. Aunque existen teorías que lo vinculan con otras civilizaciones costeras de Ecuador, el plato es considerado patrimonio cultural del Perú.

Aprende a elaborar este plato rápido y fácil desde cero, y con calidad de los mejores chefs del mundo, para ello te compartimos una receta que te puede servir de guía.

¿Qué necesitas para elaborar ceviche?

Ingredientes

- Mero fresco (100 g)

- Naranja en gajos (1)

- Piña laminada (30 g)

- Jugo de naranja (50 ml)

- Jugo de limón (50 ml)

- Cebolla morada (1)

- Ajíes dulces rojos (2)

- Ají verde (1)

- Cilantro (un manojo)

Preparación

1. Cortar el mero en cubos y marinar con la naranja y el jugo de limón. Reservar.

2. En un bol, incorporar la cebolla cortada en emincé, los ajíes previamente cortados en cuadritos pequeños, el cilantro y mezclar con el pescado y el jugo de los cítricos.

3. Añadir los gajos de naranja y las láminas de piñas.

4. Servir solo o acompañado con chip de batata frita.

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