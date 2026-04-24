¡Listo en 20 minutos!: Receta para elaborar granola de chocolate casera sin perder ni un segundo de tu tiempo

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Un snack que la mayoría de las personas disfruta es la granola, esa combinación de ingredientes nutritivos horneados hasta obtener una textura dorada y crujiente que hasta sirve de opción energética y saciante para el desayuno.

Su consumo ayuda incluso a mejorar la digestión, promover la salud cardiovascular y brindar energía sostenida.

¿Quieres aprender a elaborar tu propia granola? Te compartimos la receta de Nestle Cocina una opción con chocolate que todos amarán.

¿Qué necesitas para elaborar una granola casera?

Ingredientes

- Leche Condensada (100 g)

- Nesquik intenso 100% cacao puro (10 g)

- Copos de avena (125 g)

- Extracto de vainilla (1 cucharadita)

- Avellana picada (30 g)

Preparación

1. En un recipiente grande, mezclar la avena, la leche condensada, el cacao, el extracto de vainilla y las avellanas. Mezclar con una espátula hasta integrar bien todos los ingredientes.

2. Colocar papel en el cesto de la freidora de aire.

3. Repartir la mezcla de la granola de manera uniforme y bien distribuida sobre el papel.

4. Programar la freidora de aire 12 minutos a 150 ºC.

5. Remover la granola varias veces para que se dore de manera uniforme.

Freepik

De interés

Si no cuenta con freidora de aire, no se preocupe, lo puede elaborar en el horno, solo debes colocar la mezcla en una bandeja y hornera a 150ªC entre 20 y 45 minutos. Es crucial removerla cada 10 o 15 minutos para asegurar un dorado parejo y evitar que se queme.

Cabe acotar que, el tiempo final de cocción va a depender de qué tan tostada y crujiente prefieras la granola.

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