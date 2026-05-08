No botes el cambur maduro: paso a paso para elaborar un sencillo y delicioso mousse

¿Mousse de cambur? Aunque no es el más consumido de este postre de origen francés, también tiene sus seguidores, tal como ocurre con el mousse de chocolate, el más popular y clásico a nivel mundial.
Esta preparación elaborada con cambur es un postre rápido y cremoso que utiliza la fruta madura, nata para montar y opcionalmente azúcar o leche condensada. Según los expertos, es una alternativa ideal para aprovechar y no botar los cambures que están muy maduros.
¿Quieres probarlos? Te compartimos la receta para cuando tus cambures estén “negritos”, ya casi para pasarse, no los tires a la basura, sino prepara un delicioso postre para la merienda de la familia.
¿Qué necesitas para elaborar el mousse de cambur?
Ingredientes
- Cambur maduro (2)
- Nata para montar (200 ml)
- Miel (2 cucharadas)
- Jugo de limón (1 cucharadita)
- Esencia de vainilla (1 cucharadita)
- Virutas de chocolate (al gusto)
Preparación
1. Pelar los cambures, cortar en rodajas y llevar a la batidora junto con el jugo de limón, la vainilla y la miel.
2. Batir hasta conseguir un puré homogéneo.
3. Montar la nata fría hasta alcanzar una consistencia semi firme.
4. Integrar el puré de cambur a la nata montada mezclando con movimientos envolventes para que no pierda aire.
5. Repartir la mezcla en vasos y llevar a la nevera durante 3 horas.
6. Transcurrido el tiempo, decorar con virutas de chocolate al gusto y unas rodajitas de cambur, justo antes de servir.
Tip
La idea de que los cambures estén muy maduros es evitar utilizar azúcar al momento de la preparación, y porque, además, así será más poder realizar el puré.
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