No botes el cambur maduro: paso a paso para elaborar un sencillo y delicioso mousse

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¿Mousse de cambur? Aunque no es el más consumido de este postre de origen francés, también tiene sus seguidores, tal como ocurre con el mousse de chocolate, el más popular y clásico a nivel mundial.

Esta preparación elaborada con cambur es un postre rápido y cremoso que utiliza la fruta madura, nata para montar y opcionalmente azúcar o leche condensada. Según los expertos, es una alternativa ideal para aprovechar y no botar los cambures que están muy maduros.

¿Quieres probarlos? Te compartimos la receta para cuando tus cambures estén “negritos”, ya casi para pasarse, no los tires a la basura, sino prepara un delicioso postre para la merienda de la familia.

¿Qué necesitas para elaborar el mousse de cambur?

Ingredientes

- Cambur maduro (2)

- Nata para montar (200 ml)

- Miel (2 cucharadas)

- Jugo de limón (1 cucharadita)

- Esencia de vainilla (1 cucharadita)

- Virutas de chocolate (al gusto)

Preparación

1. Pelar los cambures, cortar en rodajas y llevar a la batidora junto con el jugo de limón, la vainilla y la miel.

2. Batir hasta conseguir un puré homogéneo.

3. Montar la nata fría hasta alcanzar una consistencia semi firme.

4. Integrar el puré de cambur a la nata montada mezclando con movimientos envolventes para que no pierda aire.

5. Repartir la mezcla en vasos y llevar a la nevera durante 3 horas.

6. Transcurrido el tiempo, decorar con virutas de chocolate al gusto y unas rodajitas de cambur, justo antes de servir.

Tip

La idea de que los cambures estén muy maduros es evitar utilizar azúcar al momento de la preparación, y porque, además, así será más poder realizar el puré.

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