Las recetas caseras y fáciles de preparar se convierten en una buena alternativa para quienes buscan resolver una comida sin pasar demasiado tiempo en la cocina. En especial, las preparaciones que llevan pocos ingredientes y no necesitan elementos especiales suelen ganar protagonismo en los hogares, ya que permiten disfrutar de algo rico sin realizar grandes gastos.

El pan casero es una de esas opciones que nunca pasan de moda. Su aroma, su textura y la posibilidad de acompañarlo con diferentes alimentos lo convierten en un clásico para compartir durante el desayuno, la merienda o incluso como parte de una comida.

No todas las personas cuentan con el tiempo necesario para preparar masas que requieren largos períodos de descanso, amasado o cocción en el horno. Por eso, las versiones rápidas representan una solución práctica para quienes desean disfrutar de una preparación recién hecha.

Dentro de estas alternativas aparece el pan de queso en sartén, una propuesta que se destaca por su sencillez y por utilizar ingredientes habituales de cualquier cocina. Además, permite obtener un resultado sabroso sin necesidad de contar con equipamiento especial.

La cocinera Maru Botana popularizó una versión que reúne estas características y que resulta ideal para quienes buscan una receta rendidora, económica y fácil de incorporar a la rutina diaria.

Foto: diariouno.com.ar

Pan de queso en sartén

La receta de pan de queso en sartén de Maru Botana se caracteriza por su preparación sencilla y por no necesitar demasiado tiempo. Según su propuesta, el resultado es un pan tierno y húmedo por dentro, con una superficie dorada y queso gratinado. Una de sus principales ventajas es que se cocina directamente sobre la hornalla y puede estar listo en menos de 15 minutos.

Para realizar esta preparación se necesitan ingredientes fáciles de conseguir y que generalmente se encuentran en la nevera o en la alacena. La lista incluye una taza de harina leudante, un huevo, tres cucharadas colmadas de queso crema, media taza de leche y 150 gramos de queso rallado o en hebras.

También se deben incorporar dos cucharadas de aceite, que puede ser de girasol o de oliva suave, y una pizca de sal. De manera opcional, se pueden agregar orégano seco, pimienta negra o semillas para darle un aroma y un sabor diferentes.

Preparación

El primer paso consiste en buscar un recipiente amplio y colocar el huevo, el queso crema, la leche, el aceite y la pizca de sal. Todos estos ingredientes deben mezclarse suavemente hasta conseguir una preparación pareja y sin grumos.

Después, se incorpora la harina leudante de a poco, mientras se continúa mezclando con un batidor o una espátula. La idea es conseguir una pasta cremosa y espesa, con una consistencia más firme que la de una mezcla tradicional para panqueques.

Una vez que la masa está lista, se agrega la mayor parte del queso rallado. Es importante reservar una pequeña cantidad para utilizar durante la última parte de la cocción, ya que ese queso permitirá conseguir una superficie gratinada.

A continuación, se debe calentar una sartén antiadherente de aproximadamente 20 o 22 centímetros de diámetro. Antes de colocar la preparación, conviene pincelar la superficie con un poco de aceite o manteca para evitar que la masa se pegue.

Luego se vuelca toda la mezcla en la sartén y se distribuye de manera uniforme con ayuda de una espátula. La cocción debe realizarse a fuego mínimo y con la sartén tapada durante unos seis u ocho minutos.

Cuando los bordes comienzan a dorarse y la superficie presenta pequeñas burbujas, llega el momento de dar vuelta el pan con cuidado. Para hacerlo, se puede utilizar un plato o una espátula ancha.

Finalmente, se agrega por encima el queso rallado que se había reservado y se vuelve a tapar la sartén. La preparación necesita entre cuatro y cinco minutos adicionales para terminar de cocinarse por dentro y conseguir que el queso quede bien gratinado.

¡Buen provecho!

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