¡Postre económico! Paso a paso para preparar un exquisito arroz con coco en menos de 45 minutos

El arroz con coco es uno de los postres más consumidos en Venezuela, gracias a la explosión de sabores que la persona puede deleitar a cualquier paladar. A su vez, suele ser uno de los favoritos en la temporada de Semana Santa.

Cabe destacar, que el coco es un alimento que contiene vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que aportan múltiples beneficios para el organismo, especialmente al sistema digestivo, además según la información divulgada por Tua Saúde, ayuda a combatir el estreñimiento, al tiempo que también regula el nivel de presión arterial.

Foto cortesía de: freepik

Guía completa para hacer arroz con coco

Ingredientes

2 cocos.

1 lata de leche condensada.

250 ml de leche de coco.

1 panela de papelón.

3 tazas de agua.

1 cucharada de canela en polvo.

3 clavos de olor.

Preparación

Hierve el agua y la panela de papelón durante 10 minutos a fuego bajo. Agrega la leche condensada a la mezcla y bate todos los ingredientes hasta que se incorporen en su totalidad. Añade la leche de coco a la mezcla. Licua la pulpa del coco y la canela en polvo durante tres minutos. Agrega la pulpa del coco al arroz y cocina todos los ingredientes durante cinco minutos. Añade los clavos de olor a la mezcla y cocina todos los ingredientes durante tres minutos. Retira el arroz con coco del fuego y déjalo enfriar durante 10 minutos.

En definitiva, el arroz con coco es un postre ideal para compartir con familiares y amigos, ya que, se prepara con pocos ingredientes, pero la persona obtiene abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

