¡Postre económico! Paso a paso para preparar un exquisito arroz con coco en menos de 45 minutos

El arroz con coco es uno de los postres más consumidos en Venezuela, gracias a la explosión de sabores que la persona puede deleitar a cualquier paladar. A su vez, suele ser uno de los favoritos en la temporada de Semana Santa.
Cabe destacar, que el coco es un alimento que contiene vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que aportan múltiples beneficios para el organismo, especialmente al sistema digestivo, además según la información divulgada por Tua Saúde, ayuda a combatir el estreñimiento, al tiempo que también regula el nivel de presión arterial.
Guía completa para hacer arroz con coco
Ingredientes
2 cocos.
1 lata de leche condensada.
250 ml de leche de coco.
1 panela de papelón.
3 tazas de agua.
1 cucharada de canela en polvo.
3 clavos de olor.
Preparación
- Hierve el agua y la panela de papelón durante 10 minutos a fuego bajo.
- Agrega la leche condensada a la mezcla y bate todos los ingredientes hasta que se incorporen en su totalidad.
- Añade la leche de coco a la mezcla.
- Licua la pulpa del coco y la canela en polvo durante tres minutos.
- Agrega la pulpa del coco al arroz y cocina todos los ingredientes durante cinco minutos.
- Añade los clavos de olor a la mezcla y cocina todos los ingredientes durante tres minutos.
- Retira el arroz con coco del fuego y déjalo enfriar durante 10 minutos.
En definitiva, el arroz con coco es un postre ideal para compartir con familiares y amigos, ya que, se prepara con pocos ingredientes, pero la persona obtiene abundantes resultados.
Foto cortesía de: freepik
Visita nuestra sección Variedades
Mantente informado en nuestros canales
de WhatsApp, Telegram y YouTube