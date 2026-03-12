¡Sin freidora ni microondas!: Conoce el truco de un experto para que los churros fríos vuelvan a estar crujientes

Suscríbete a nuestros canales

Los churros son un postre frío de masa hecha de agua, harina, aceite y sal, con formas de bastón, lazos o rulos.

Estos forman parte de las meriendas de muchos niños y adultos, y comerlos calentitos con azúcar espolvoreada o bañados con chocolate o arequipe es una delicia. Sin embargo, si no se logran consumir todos al momento y se ponen fríos, pierden el encanto. Para evitar que tus churros fríos se vayan directo al cesto de la basura, te compartimos no solo la receta para que los realices en casa, sino un truco que te permitirá devolverle lo crujiente tan característico del postre.

¿Qué necesitas para elaborar churros caseros?

Ingredientes

- Agua (1 vaso)

- Harina (1 vaso)

- Sal (una pizca)

- Aceite para freír (cantidad necesaria)

- Azúcar (al gusto)

Preparación

1. En una olla, poner el agua al fuego con la sal. Cuando hierva, retirar del fuego y verter la harina de golpe. Remover enérgicamente hasta que la masa se separe de las paredes.

2. Poner la masa en una manga pastelera con boquilla estriada o en una churrera y formar los churros sobre la encimera.

3. Calentar el aceite y freír los churros.

4. Poner sobre un plato cubierto con papel de cocina, para que absorba el exceso de aceite.

5. Rebozar en azúcar y servir enseguida.

Freepik

Truco

En caso que no se consuman todos los churros y queden fríos en la cocina, no los tires a la basura, estos se pueden comer sin ningún problema.

¿Cómo esto posible? El experto en churros de Barcelona, Juan Alpuente compartió en sus redes sociales que existe una manera de resucitar los churros fríos y blandos. Según publica la web Cuerpo Mente el churrero indica que lo único que se necesita es chocolate.

“Lo que se hace es calentar chocolate al baño maría para posteriormente bañar los churros en él. Hay que hacerlo con cuidado mimando el producto y con ayuda de unas pinzas. Una vez lo dejes escurrir, hay que esperar a que se endurezca el chocolate y verás qué ricos. No solo ganan en cuanto a textura sino también en cuanto a sabor y aspecto”.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube