¡Sin harina de trigo! Así puedes preparar una exquisita y saludable torta de fresa con pocos ingredientes

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La torta de fresa es un postre saludable, dado que, puede ser elaborado con harina de avena y sin azúcar, la cual se sustituye por miel, un ingrediente rico en vitaminas que aporta múltiples beneficios al organismo.

Cabe destacar, que la fresa, contiene vitamina C, manganeso, folato, potasio, fibra y propiedades antioxidantes, que ayudan a disminuir el nivel del colesterol, regular el nivel de azúcar en la sangre, al tiempo que mejora la capacidad cognitiva, de acuerdo a la información divulgada por Tua Saude.

Guía para preparar una torta de fresa

Ingredientes

500 g de harina de avena.

300 g de fresas picadas.

3 huevos.

4 cucharadas de miel.

150 ml de leche de almendras.

Preparación

1-Vierte la harina y fresas en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

2-Agrega la leche y miel a la mezcla, bate todos los ingredientes durante cinco minutos.

3-Añade los huevos a la mezcla y bate todos los ingredientes hasta que se integren por completo.

4-Vierte la mezcla en una tortera y llévala al microondas por 30 minutos.

5-Retira el bizcocho del microondas y déjala enfriar durante 10 minutos.

6-Desmolda el bizcocho y decóralo a tu gusto.

En definitiva, la torta de fresa también funciona para compartir en celebraciones familiares, puesto que, con pocos resultados la persona obtiene abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

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