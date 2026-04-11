Sin harina ni azúcar: ponqué marmolado con plátano maduro en pocos pasos y a muy bajo costo

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¿Pensando en la merienda? Un ponqué marmoleado puede ser esa opción a ofrecerle a la familia o los invitados que llegan a casa.

Esta es una de las tortas clásicas de la repostería casera y lo mejor es que incluye el sabor de la vainilla y el chocolate en el mismo bizcocho. No obstante, si pensabas que nada podía superar eso, te equivocas, exista algo mucho mejor que esa combinación, se puede hacer sin harina ni azúcar. Te compartimos la receta y el paso a paso para que la elabores en una sartén antiadherente.

¿Qué necesitas para elaborar el ponqué marmoleado?

Ingredientes

- Plátano maduro (1)

- Huevos (2)

- Polvo para hornear (1 cucharadita)

- Cacao en polvo (1 cucharada)

- Mantequilla (cantidad necesaria)

Preparación

1. Retirar la cáscara del plátano y cortar en trozos, eliminando las puntas.

2. Colocar los trozos de plátano en un bol y agregar los huevos.

3. Verter en la licuadora y batir.

4. Agregar una cucharadita de polvo para hornear y batir.

5. Separar la mezcla en dos recipientes.

6. Agregar a una de las mezclas una cucharada de cacao en polvo y mezclar muy bien hasta que se integre en su totalidad.

7. En un sartén antiadherente previamente enmantequillado, verter la mezcla de plátano y luego la que tiene el cacao, realizando movimientos con un cuchillo o palillo de altura para darle la forma marmoleada.

8. Tapar y cocinar a fuego mínimo durante 40 minutos o hasta que insertes un palillo y salga totalmente limpio.

9. Transcurrido el tiempo, retirar del fuego, dejar enfriar y desmoldar.

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