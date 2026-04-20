Sirve una entrada de lujo en casa con calidad de chef: paso a paso para elaborar tenders de coliflor al horno

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Los tenders son una forma de preparación de pollo frito que solo incluye carne de pollo, sin huesos ni piel; pero no es la única forma de realizarlo y en estas líneas te compartimos una receta para que aprendas a elaborar una variante.

Sigue al pie de la letra la receta de Nestle y aprende a elaborar tenders de coliflor al horno, una alternativa original y saludable que puedes ofrecer como parte de una entrada.

¿Qué necesita para elaborar tenders de coliflor?

Ingredientes

- Coliflor cortada en rebanadas (1)

- Salsa de soya (4 cucharadas)

- Harina de almendra (2/3 de taza)

- Queso parmesano rallado (2/3 de taza)

- Hierbas finas molidas (1 Cucharadita)

- Ajo en polvo (1/2 cucharada)

- Pimienta negra molida (1/4 cucharadita)

- Orégano molido (1 cucharadita)

- Páprika (1 cucharada)

- Huevo ligeramente batido (1)

- Salsa de tomate para pizza (1/2 taza)

- Queso mozzarella cortado en cubos (1 taza)

- Perejil desinfectado y picado finamente (2 ramas)

Preparación

1. Precalentar el horno a 180 °C.

2. Mezclar la coliflor con la salsa de soya, cubrir con plástico adherente y marina en refrigeración por 10 minutos.

3. En un tazón, verter la harina, el queso parmesano, las hierbas finas, el ajo, la pimienta, el orégano y la paprika.

4. Pasar las rodajas de coliflor en el huevo batido y después por la mezcla anterior.

5. Colocar en una bandeja con papel encerado, cubrir la superficie con la salsa de tomate y el queso mozzarella.

6. Meter la bandeja al horno, y hornear a 180 °C por 25 minutos.

7. Transcurrido el tiempo, sacar del horno y decorar con el perejil.

8. Servir.

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