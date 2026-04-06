Snack saludable: así puedes preparar unas exquisitas galletas de avena con pocos ingredientes y en menos de 45 minutos

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Las galletas de avena son una excelente opción para quienes desean deleitarse con un postre rico en vitaminas, minerales y fibra, dado que, el referido cereal aporta múltiples beneficios al organismo.

De acuerdo a la información publicada en el portal web Mejor con salud, la avena contribuye a combatir el estreñimiento, bajar de peso y ayuda a controlar el nivel de azúcar en la sangre.

Sin embargo, las galletas son fáciles y rápidas de preparar. Además, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados.

Así debes preparar las galletas

Ingredientes

250 gramos de harina de avena.

1 taza de azúcar.

2 huevos.

Preparación

1-Vierte la harina de avena y los huevos en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

2-Agrega la azúcar y mezcla todos los ingredientes durante tres minutos.

3-Separa pequeñas porciones de masa y dale forma circular.

4-Coloca las galletas encima de un papel encerado, luego en una bandeja y posteriormente, llévalas al horno durante 15 minutos a 180ºF.

5-Retira las galletas del horno y déjalas enfriar.

6-Decora las galletas a tu gusto.

En definitiva, las galletas de avena son una alternativa nutritiva para la merienda cotidiana, funciona para los más pequeños de la casa, quienes comúnmente aman el dulce, pero consumirlo en exceso puede generar daños en algunos órganos.

Foto cortesía de: freepik

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