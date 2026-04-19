Una fabulosa receta para preparar los huevos que pocos conocen: el secreto de un aliado nutritivo como pocos en casa

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La gastronomía es, en esencia, el arte de transformar lo cotidiano en una experiencia sensorial. Dentro del repertorio de opciones para la primera comida del día, pocas preparaciones logran equilibrar la practicidad con un aporte nutricional tan sólido como la cazuela de huevos.

Este plato, cuya identidad está intrínsecamente ligada al recipiente de barro que le da nombre, ha trascendido sus orígenes en la Península Ibérica para convertirse en un estándar de la cocina global. Su técnica de cocción lenta y uniforme permite que los sabores se amalgamen, ofreciendo una alternativa saludable que rompe el ayuno con una carga proteica de alto valor biológico y un bajo índice calórico.

Más allá de su versatilidad, la cazuela destaca por su capacidad de adaptación. Al integrar vegetales frescos, el plato se convierte en una fuente vital de vitaminas y minerales, esenciales para afrontar jornadas de alta demanda física o intelectual.

La elección del barro como material de cocción no es casual; este elemento aporta un matiz terroso y rústico que difícilmente se alcanza con utensilios metálicos modernos, manteniendo la temperatura ideal durante toda la ingesta.

Cazuela de huevo

Ingredientes

4 huevos

25 g de queso cheddar rallado

400 g de champiñones

1 cebolla

½ manojo de espárragos trigueros

100 ml de nata líquida

2 cucharadas de mantequilla

>Tomillo fresco

Sal y pimienta al gusto

Foto: Freepik

Preparación

La magia comienza con la limpieza de los champiñones y el corte preciso de los vegetales: la cebolla en dados finos y los espárragos en trozos medianos. Tras saltear esta mezcla en mantequilla espumosa durante cinco minutos, se procede al montaje en cazuelas individuales previamente engrasadas.

El paso crítico consiste en depositar un huevo sobre el lecho de verduras, cuidando la integridad de la yema, y coronar con el queso. El toque final lo da un horno precalentado a 190°C, donde el calor hará su trabajo durante aproximadamente 12 minutos. El resultado es una textura cremosa y un sabor que evoca la calidez del hogar.

¡Buen provecho!

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