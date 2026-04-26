Versátiles, fáciles y muy deliciosos: ¡Prepara burritos de atún en solo cinco pasos y a muy bajo costo!

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Los burritos son un plato típico de la gastronomía mexicana que consiste en una tortilla de harina de trigo rellena de diversos ingredientes y enrollada en forma de ovoide.

Esta preparación generalmente se acompaña de frijoles refritos, sin embargo, cada vez existen más variantes y este ingrediente se puede obviar.

Aprende cómo elaborar un versátil, fácil y delicioso burrito de atún, siguiendo la receta que te compartimos, y que puedes servir en el desayuno, el almuerzo o la cena, según lo prefieras.

¿Qué necesitas para elaborar burritos de atún?

Ingredientes

- Lata de atún en agua o en aceite (1)

- Cebollas (2)

- Tomates (2)

- Queso para fundir (cantidad necesaria)

- Mayonesa (al gusto)

- Tortillas

- Aceite (cantidad necesaria)

- Sal (al gusto)

- Huevo cocido (opcional)

Preparación

1. Escurrir el atún para eliminar el aceite. Cuando esté bien escurrido, poner en un recipiente y agregar una pequeña cantidad de mayonesa y mezclar bien.

2. Pelar bien las cebollas y picarlas bien fina. Lavar y picar los tomates, aunque estos quedan muy bien en pequeños cubos.

3. Agregar la cebolla y el tomate al atún.

4. Añadir el queso rallado y sal al gusto, mezclar todos los ingredientes bien hasta que se integren por completo.

5. Calentar las tortillas en una sartén o plancha un par de segundos es suficiente. Una vez calientes, colocar una cucharada del relleno de atún y poner sobre la tortilla, enrollar bien formando un tubo y, para terminar, poner unos minutos en el sartén para que queden bien dorados.

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