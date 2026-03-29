Waffles sin harina: prepara un desayuno muy saludable a bajo costo y con dos ingredientes muy populares de tu despensa

Iniciar el día con un desayuno que incluya waffles es muy común en muchos hogares. Esta es una preparación que consiste en una masa ligera de tipo repostería, similar a un barquillo, cocinado entre dos planchas calientes que le dan su característica forma de rejilla o panal, refiere la Inteligencia Artificial.
Generalmente está elaborado con harina, huevos, leche y levadura, dando como resultado un bocado crujiente por fuera y esponjoso por dentro. Se sirve comúnmente en el desayuno o merienda con sirope, frutas o helado, según las preferencias del comensal.
Además, si lo prefieres, puedes reemplazar la harina por otros ingredientes como avena y cambur, por ejemplo. ¿Quieres aprender a hacerlas? Te compartimos la receta.
¿Qué necesitas para elaborar waffles?
Ingredientes
- Huevo (1)
- Azúcar morena o blanca (1 cucharadita)
- Cambur muy maduro (1)
- Avena (1/2 taza)
- Canela (1/4 cucharadita o a gusto)
Preparación
1. En un tazón pequeño, colocar el huevo, una pizca de sal y la cucharadita de azúcar, batir con un tenedor vigorosamente hasta que espume.
2. Agregar el cambur cortado en trozos, machacarlo y seguir batiendo la mezcla hasta incorporar bien todos los ingredientes.
3. Agregar la avena y la canela, y mezclar.
4. Dejar reposar la mezcla unos 5 minutos, mientras se calienta la wafflera.
5. Engrasar la wafflera y colocar porciones de 1/4 de taza o hacerlo de acuerdo al tamaño de la que tengas, dejar cocinar por unos, revisar y cocinar más tiempo si los quieres más dorados y tostados.
6. Servir inmediatamente con frutas, nueces, miel, yogur, o con lo que prefieras según si prefieres un desayuno dulce o salado.
Tip
Puedes agregarle coco rallado, chocolate oscuro troceado, vainilla en lugar de canela o ambos).
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