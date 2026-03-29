Waffles sin harina: prepara un desayuno muy saludable a bajo costo y con dos ingredientes muy populares de tu despensa

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Iniciar el día con un desayuno que incluya waffles es muy común en muchos hogares. Esta es una preparación que consiste en una masa ligera de tipo repostería, similar a un barquillo, cocinado entre dos planchas calientes que le dan su característica forma de rejilla o panal, refiere la Inteligencia Artificial.

Generalmente está elaborado con harina, huevos, leche y levadura, dando como resultado un bocado crujiente por fuera y esponjoso por dentro. Se sirve comúnmente en el desayuno o merienda con sirope, frutas o helado, según las preferencias del comensal.

Además, si lo prefieres, puedes reemplazar la harina por otros ingredientes como avena y cambur, por ejemplo. ¿Quieres aprender a hacerlas? Te compartimos la receta.

¿Qué necesitas para elaborar waffles?

Ingredientes

- Huevo (1)

- Azúcar morena o blanca (1 cucharadita)

- Cambur muy maduro (1)

- Avena (1/2 taza)

- Canela (1/4 cucharadita o a gusto)

Preparación

1. En un tazón pequeño, colocar el huevo, una pizca de sal y la cucharadita de azúcar, batir con un tenedor vigorosamente hasta que espume.

2. Agregar el cambur cortado en trozos, machacarlo y seguir batiendo la mezcla hasta incorporar bien todos los ingredientes.

3. Agregar la avena y la canela, y mezclar.

4. Dejar reposar la mezcla unos 5 minutos, mientras se calienta la wafflera.

5. Engrasar la wafflera y colocar porciones de 1/4 de taza o hacerlo de acuerdo al tamaño de la que tengas, dejar cocinar por unos, revisar y cocinar más tiempo si los quieres más dorados y tostados.

6. Servir inmediatamente con frutas, nueces, miel, yogur, o con lo que prefieras según si prefieres un desayuno dulce o salado.

Freepik

Tip

Puedes agregarle coco rallado, chocolate oscuro troceado, vainilla en lugar de canela o ambos).

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