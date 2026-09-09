Claves para identificar el pescado fresco: Todo lo que debes saber al momento de hacer las compras

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La ingesta de pescado es fundamental para la salud porque aporta proteínas de alta calidad, vitaminas esenciales y ácidos grasos omega-3 que protegen el corazón y el cerebro.

Este es un alimento marino que proporciona una nutrición adecuada al cuerpo humano, pero para ello es esencial que se consuma fresco.

¿Por qué es importante comer pescado fresco?

Principalmente porque es clave para una buena nutrición, y la razón es que

El pescado fresco tiene muchas proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos saludables, que cuidan el organismo.

En otras palabras, este alimento que es mucho más sano que la carne, porque favorece la pérdida de peso, disminuye la inflamación, beneficia el desarrollo intelectual, aporta colágeno, facilita de digestión, y hasta ayuda a combatir la depresión y la fatiga, debe escogerse muy bien al momento de la compra.

¿La razón? Según los expertos, el pescado fresco posee unas propiedades próximas a las que se corresponden con el pescado vivo. Es decir, es aquel que conservado en frío (no congelado), es apto para el consumo humano. Es decir, es aquel que se consume poco después de su captura sin haber sido congelado o sometido a otros procesos de conservación.

Aprende a identificarlo

Para que logres identificar en el mercado que un pescado está fresco, te compartimos algunas claves:

1. Los ojos deben estar abultados, y la pupila es negra y brillante. Cuando el pescado no está fresco los ojos están hundidos, y la pupila se torna gris, y la córnea lechosa.

2. La piel debe tener un color vivo y consistente; mientras que su carne debe ser dura, jamás flácida.

3. Las agallas deben tener un color rojo o rosa intenso, y un aspecto limpio y brillantes. En caso de que estén grisáceas o amarillentas, no lo compres porque no es un pescado fresco.

4. Cuando el pescado tiene escamas, aún deben estar adheridas a su cuerpo.

5. Las vísceras del pescado es lo que primero se deteriora, por tanto, si la tripa está hinchada, esté producto ya no está fresco.

6. El pescado fresco debe oler a mar, y al ir perdiendo su frescura, este olor se vuelve desagradable.

Freepik

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