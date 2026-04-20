¡Descubre cómo mantener tu armario libre de malos olores!: Tips infalibles y super económicos

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Una de las tareas domésticas que cuesta algo de trabajo es mantener el armario libre de malos olores, pues al mantenerse cerrado la mayor parte del tiempo, es posible que incluso la ropa huela como no debería.

En tal sentido, es importante controlar la humedad, darle ventilación de vez en cuando, evitar el hacinamiento y guardar zapatos y ropa sucia.

Aunque es un reto, con algunos trucos y cuidados especiales, puedes asegurarte de que tu armario se mantenga fresco y agradable.

¿Qué hacer para mantener tu armario libre de malos olores?

Conseguir un buen olor en el closet, es fundamental, por lo que clave, descubrir por qué huele mal; para ello, vacía y organiza completamente el armario cada tres o cuatro meses, esto te permite ver qué tienes y asegurar que no hay cosas guardadas durante años. La limpieza regular es esencial para evitar malos olores en el closet, aspira el suelo y estantes, utiliza un paño húmedo con una mezcla de agua y vinagre blanco para limpiar las superficies y eliminar el polvo y la suciedad. Además, usa deshumidificadores o bolsas de óxido de silicio en el closet para eliminar la humedad.

Por otra parte, asegúrate de que toda tu ropa esté completamente seca y libre de olores antes de guardarla en el closet.

Ataca el problema

Existen muchas formas de eliminar los malos olores de los closets, una de ellas según comparte El Mueble se ha convertido en viral gracias a Paula Seiton, experta en orden y limpieza, y consiste en utilizar arroz y el perfume de tu preferencia.

Los aromatizantes naturales pueden hacer maravillas para mantener un buen olor en el closet. Te compartimos algunas ideas:

- Bolsas de hierbas secas: llena pequeñas bolsas de tela con lavanda, menta o romero. Colócalas en diferentes áreas del closet.

- Bicarbonato de sodio: coloca envases pequeños de bicarbonato de sodio en el closet, este se encargará de absorber los olores desagradables y mantener el aire fresco.

- Carbón activado: las bolsas son muy efectivas para absorber la humedad y los olores.

También se pueden usar aceites esenciales como lavanda, eucalipto o limón para mantener fresco el closet. Coloca unas gotas de aceite esencial en bolas de algodón y colócalas en varios puntos del closet.

Freepik

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