Experta de limpieza comparte truco: para eliminar los malos olores de las sábanas

Entre las tareas domésticas semanales se encuentra el lavado de las sábanas, esta pieza según la doctora Lindsay Browning se debe cambiar una vez a la semana o cada dos semanas como máximo.

¿La razón? “Si no lavas las sábanas lo suficiente, las células muertas de tu piel se acumularán en estas sábanas”, comparte la BBC.

¿Por qué es importante lavar las sábanas?

Según refiere la Inteligencia Artificial, lavar las sábanas es crucial para la higiene y la salud, ya que elimina células muertas, sudor, aceites corporales, bacterias, hongos y ácaros que se acumulan.

“Es realmente importante lavar las sábanas regularmente porque esos alérgenos impregnarán la cama, lo que hará que tengas congestión, acota la doctora Browning.

Es decir, es clave para prevenir alergias, problemas de piel como el acné o eccema, y mejorar la calidad del sueño al mantener un ambiente limpio y fresco.

Habla la experta

Por todos los problemas antes señalados, la experta en limpieza Paula Seiton señala que le gusta lavar las sábanas una vez a la semana. “El día elegido por la experta para cambiarlas y lavarlas es el domingo porque, aunque no sea una tarea muy laboriosa, si que requiere un poco de nuestro timpo y en este día Paula está más libre”, comparte El Mueble.

Además, de utilizar detergente, Seiton incorpora a la lavadora 30 gramos bicarbonato de sodio y un chorro vinagre blanco justo en el ciclo de lavado, este truco ayuda a eliminar malos olores y aporta suavidad a las telas.

La experta también sugiere utilizar un programa de lavado de una hora con una temperatura de 40ºC, pues según su experiencia, esta temperatura es perfecta para que limpiar y desinfectar bien las sábanas, eliminando todos los ácaros y bacterias.

Finalmente, y no menos importante, una vez termine el ciclo de lavado, sacar inmediatamente del electrodoméstico y colgar al aire libre para que se seque bien y evitar los olores a humedad.

