Eficiencia en el corazón del hogar: experto explica por qué la inducción es la mejor opción

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La optimización de los recursos en el hogar se ha convertido en una prioridad para las familias modernas, que buscan equilibrar el confort con un consumo responsable.

La cocina destaca como uno de los espacios con mayor potencial de mejora tecnológica. Según los expertos, la elección de los electrodomésticos adecuados no solo facilita las tareas diarias, sino que representa una inversión estratégica para reducir la factura eléctrica y mejorar la sostenibilidad de la vivienda a largo plazo.

Foto: Freepik

Tecnología al servicio del ahorro y el control

Paul Carcel, especialista en electrodomésticos de la firma Haier, señala que las placas de inducción son actualmente la solución más eficiente para cocinar. A diferencia de las placas vitrocerámicas tradicionales, que necesitan calentar primero su propia superficie para luego traspasar el calor al recipiente, la inducción funciona mediante un campo electromagnético.

Esto permite que el calor se genere directamente en la base de la sartén u olla, evitando que la energía se pierda por los lados o se desperdicie calentando el cristal de la placa.

El experto subraya que esta tecnología permite un aprovechamiento energético mucho mayor. Al ser un método de calentamiento directo, los tiempos de cocción se reducen drásticamente, lo que implica que el aparato está encendido menos tiempo.

Además, Carcel destaca que las versiones más modernas incluyen sensores inteligentes que detectan automáticamente el tamaño del recipiente. Gracias a esto, la placa solo activa la zona exacta que está en contacto con el metal, asegurando que no se gaste ni un vatio de electricidad de manera innecesaria.

Otro aspecto fundamental mencionado por el especialista es la incorporación de funciones avanzadas que antes solo se veían en cocinas profesionales. Algunos modelos permiten crear diferentes zonas de temperatura con solo deslizar el recipiente, o cuentan con sistemas que gestionan la potencia total de la casa para evitar cortes de luz si se usan varios electrodomésticos a la vez.

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