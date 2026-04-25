Nutrición en la menopausia: por qué las dietas restrictivas son un error para la salud hormonal

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La etapa de la menopausia ha sido históricamente abordada desde una perspectiva de resignación ante el malestar físico. Sin embargo, la ciencia de la nutrición actual propone un cambio de paradigma donde los hábitos diarios se convierten en la herramienta principal para mejorar la calidad de vida.

La alimentación deja de ser una simple cuestión de control de peso para transformarse en el soporte vital que el cuerpo femenino requiere ante el descenso de la protección hormonal natural.

Claves para una alimentación antiinflamatoria

La nutricionista Sandra Moñino, especialista en salud hormonal, señala que uno de los errores más frecuentes cometidos por las mujeres al llegar a esta etapa es reducir drásticamente la ingesta de alimentos.

Según la experta, las dietas bajas en calorías y sin grasas no solo no ayudan a adelgazar de forma saludable, sino que agravan síntomas como los sofocos y el insomnio. Al disminuir los estrógenos, el cuerpo entra en un estado de inflamación natural que debe combatirse con nutrientes específicos, no con hambre.

Moñino destaca que la grasa saludable es fundamental. Dado que los ovarios dejan de producir hormonas, el organismo depende de las glándulas suprarrenales y del tejido graso para generar pequeñas cantidades de estrógenos. Por ello, consumir aceite de oliva, frutos secos y semillas es vital para mantener el equilibrio. Estas semillas actúan como "fitoestrógenos", ayudando a compensar la falta de hormonas propias.

Otro pilar olvidado es la proteína. Muchas mujeres optan por comer únicamente verduras para no ganar peso, lo que provoca una pérdida de masa muscular y debilidad en los huesos. La experta aclara que la ganancia de peso abdominal en esta fase se debe principalmente a la resistencia a la insulina y a la inflamación, no a la cantidad de comida, sino a la calidad.

Para mejorar el bienestar general, se recomienda cuidar la salud del hígado y la microbiota. Evitar el picoteo constante permite que el hígado se desintoxique correctamente, mientras que el consumo de fibra, presente en legumbres y verduras, protege la salud del corazón.

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