El secreto de las toallas esponjosas: los sencillos trucos de limpieza en lavadora de una experta

El cuidado de las prendas del hogar suele presentar varios desafíos diarios, especialmente cuando los tejidos pierden su textura inicial tras repetidos ciclos de lavado. Pocas sensaciones son tan agradables como secarse con una tela suave después de un baño, pero el paso del tiempo y el uso constante de la lavadora provocan que muchas prendas terminen duras y ásperas.

Frente a este problema común, diversas recomendaciones de mantenimiento buscan devolver la calidad original a las fibras sin recurrir a productos costosos ni a procesos complicados. Un correcto tratamiento desde el primer uso resulta fundamental para evitar que las telas se deterioren rápidamente.

Aprender a seleccionar los elementos adecuados en la tienda ayuda a garantizar que la durabilidad sea mucho mayor. La clave principal reside en comprender cómo reacciona cada material dentro del electrodoméstico y qué ingredientes favorecen la conservación de sus propiedades naturales.

Foto: Magnific

Toallas esponjosas sin esfuerzo

Para lograr que las toallas salgan totalmente suaves de la lavadora, la especialista en orden y limpieza, Leticia Pérez, señala que el primer paso importante es considerar el gramaje. Un peso medio de 580 gramos por metro cuadrado ofrece un equilibrio ideal entre ligereza y capacidad de absorción, mientras que los rangos más altos brindan la máxima esponjosidad.

Antes de usarlas por primera vez, se aconseja lavarlas solas para retirar restos del proceso de fabricación y permitir que el algodón comience a absorber correctamente.

Es imprescindible no sobrecargar el tambor de la lavadora para que el agua y el detergente circulen sin problemas. En cuanto a los ingredientes de lavado, Pérez sugiere agregar un puñado de sal gruesa directamente en el tambor con el fin de proteger la intensidad de los colores.

Recomienda evitar completamente el suavizante comercial, ya que sus componentes químicos dañan las fibras a largo plazo y las vuelven acartonadas. En su lugar, la experta aconseja verter un poco de vinagre blanco en el cajetín del suavizante, ya que elimina los restos acumulados de jabón, cuida el tejido y no deja ningún olor residual tras el aclarado.

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