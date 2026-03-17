¡Lo que nadie te contó!: Usos sorprendente de este ungüento mentolado que todos tienen en casa

El ungüento mentolado que todos tienen en casa, conocido por su nombre comercial como Vicks VapoRub, es un producto tópico.
Generalmente se utiliza para aliviar la congestión nasal y los síntomas de resfriado, aplicándose en el pecho, cuello o espalda, y así generar frescura, facilitar la respiración, aliviar la tos y calmar los dolores musculares leves.
¿Para qué sirve el ungüento mentolado?
Este ungüento tópico es una fórmula compuesta por mentol, alcanfor y aceite de eucalipto, y según refiere la Inteligencia Artificial, está diseñado para aliviar síntomas del resfriado común como congestión nasal, tos y dolores musculares leves.
No obstante, expertos de la Clínica Mayo comparten que, “Vicks VapoRub no elimina la congestión nasal. Pero su intenso olor a mentol puede engañar a tu cerebro. Por lo tanto, es posible que sientas que estás respirando con la nariz destapada”.
Su acción es rápida, funciona en aproximadamente dos minutos y dura hasta ocho horas. Generalmente está recomendado para adultos y niños mayores de 2 o 3 años. No obstante, si la tos persiste más de 7 días o hay fiebre, se debe suspender su uso y consultar con un médico.
Diferentes usos
- Descongestiona las vías respiratorias. Tal como señalamos, alivia la congestión nasal.
- Alivia el dolor muscular. Es ideal para aplicar después de realizar ejercicios.
- Calma quemaduras leves. Refresca y regenera la piel.
- Alivia dolores de cabeza. Aplicando en las sienes.
- calma el dolor de oído. Reduce la molestia externa.
- Hidrata los labios agrietados. Actúa como bálsamo.
- Combate el acné. Desinflama y limpia la piel.
- Repara talones resecos. Suaviza la piel de la zona aplicado y dejando actuar toda la noche.
- Funciona como crema hidratante. Suaviza la piel.
- Elimina hongos. Eficaz en pies y uñas.
- Funciona como repelente natural. Aplicar en lugares estratégicos para evitar que las mascotas se orinen en el lugar.
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