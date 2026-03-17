¡Lo que nadie te contó!: Usos sorprendente de este ungüento mentolado que todos tienen en casa

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El ungüento mentolado que todos tienen en casa, conocido por su nombre comercial como Vicks VapoRub, es un producto tópico.

Generalmente se utiliza para aliviar la congestión nasal y los síntomas de resfriado, aplicándose en el pecho, cuello o espalda, y así generar frescura, facilitar la respiración, aliviar la tos y calmar los dolores musculares leves.

¿Para qué sirve el ungüento mentolado?

Este ungüento tópico es una fórmula compuesta por mentol, alcanfor y aceite de eucalipto, y según refiere la Inteligencia Artificial, está diseñado para aliviar síntomas del resfriado común como congestión nasal, tos y dolores musculares leves.

No obstante, expertos de la Clínica Mayo comparten que, “Vicks VapoRub no elimina la congestión nasal. Pero su intenso olor a mentol puede engañar a tu cerebro. Por lo tanto, es posible que sientas que estás respirando con la nariz destapada”.

Su acción es rápida, funciona en aproximadamente dos minutos y dura hasta ocho horas. Generalmente está recomendado para adultos y niños mayores de 2 o 3 años. No obstante, si la tos persiste más de 7 días o hay fiebre, se debe suspender su uso y consultar con un médico.

Diferentes usos

- Descongestiona las vías respiratorias. Tal como señalamos, alivia la congestión nasal.

- Alivia el dolor muscular. Es ideal para aplicar después de realizar ejercicios.

- Calma quemaduras leves. Refresca y regenera la piel.

- Alivia dolores de cabeza. Aplicando en las sienes.

- calma el dolor de oído. Reduce la molestia externa.

- Hidrata los labios agrietados. Actúa como bálsamo.

- Combate el acné. Desinflama y limpia la piel.

- Repara talones resecos. Suaviza la piel de la zona aplicado y dejando actuar toda la noche.

- Funciona como crema hidratante. Suaviza la piel.

- Elimina hongos. Eficaz en pies y uñas.

- Funciona como repelente natural. Aplicar en lugares estratégicos para evitar que las mascotas se orinen en el lugar.

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