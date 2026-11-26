Empezar una huerta o cuidar los primeros brotes en casa suele parecer más difícil de lo que realmente es cuando se busca gastar poco. En la vida diaria, muchas personas tiran a la basura objetos simples que pueden servir para resolver tareas del hogar con mucha facilidad. Aprovechar lo que ya está en casa permite ahorrar dinero, reducir la basura y darle un uso útil a materiales básicos.

En la jardinería casera, las soluciones prácticas y económicas ayudan a que cualquiera se anime a plantar, ordenar sus cultivos y seguir el crecimiento de cada semilla desde el primer día. Con pasos claros y elementos comunes, montar un pequeño espacio de cultivo se vuelve accesible, limpio y muy entretenido para grandes y chicos sin importar el tamaño del patio, el balcón o la terraza de cada vivienda.

Foto: Milenio

Macetas eco-friendlys

Es muy fácil usar los tubos de cartón vacíos del papel higiénico como macetas biodegradables para iniciar la germinación antes de llevar las plantas a su lugar definitivo en el jardín. No hace falta tener experiencia previa ni herramientas complicadas: solo se necesitan cilindros limpios y secos, tijeras, tierra liviana para semilleros, semillas, una bandeja para agruparlos y un pulverizador o regadera pequeña.

Para armar el semillero, primero se hacen cuatro cortes cortos de unos dos centímetros en un borde del tubo y se doblan las pestañas hacia adentro para cerrar bien la base y sostener la tierra. Luego se acomodan los cilindros parados dentro de la bandeja para moverlos con comodidad y mantener todo el espacio bien ordenado en casa.

A continuación, se rellenan con tierra liviana dejando un pequeño espacio libre arriba, se ponen una o dos semillas a la profundidad indicada para cada planta y se cubren con suavidad. El riego conviene hacerlo con un pulverizador para humedecer la tierra sin mover las semillas ni ablandar el cartón antes de tiempo.

Se deja la bandeja en un lugar con buena luz y temperatura adecuada para cada especie, cuidando siempre que haya humedad sin encharcar. Así, cada tubo acompaña los primeros brotes de forma simple, limpia y económica en cualquier hogar.

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