Razones que conviertan a la chía en una semilla con múltiples beneficios: usos que van más allá de la cocina

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La chía es una pequeña semilla comestible originaria de México y Guatemala. Es conocida como la Salvia hispánica, la cual hace parte de la familia de las lamiáceas. La revista especializada Cuerpo Mente, sostiene que este ingrediente se ha vuelto muy popular para la vida saludable. Gracias a su cantidad de antioxidantes provee varios beneficios para contrarrestar condiciones como la diabetes o el colesterol. Ha sido valorada durante siglos por sus impresionantes propiedades nutricionales y versatilidad de uso. Desde la antigüedad, las culturas mesoamericanas la consideraban un alimento básico y una fuente de energía.

¿Cuál es el valor nutricional de la chía?

Es un superalimento rico en fibra, ácidos grasos omega-3, proteínas vegetales y minerales esenciales como calcio y magnesio.

Esta semilla es una excelente fuente de fibra soluble e insoluble, crucial para la salud digestiva. Contribuye con la regulación del azúcar en sangre y la sensación de saciedad.

Además, contiene una alta concentración de ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3. También poseen aminoácidos esenciales y aportan una cantidad significativa de proteínas de alta calidad, indispensables para la construcción y reparación de tejidos.

Son ricas en antioxidantes como los polifenoles, que protegen las células del daño causado por los radicales libres. Los mismos contribuyen a prevenir enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro de las células.

También contiene vitaminas del complejo B, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina B1, vitamina B3, vitamina B9, niacina, tiamina, ácido fólico, y minerales importantes para diversas funciones corporales como: calcio, fósforo, magnesio, potasio y zinc.

¿Qué uso darles a estas semillas?

El consumo de chía ayuda a mantener la piel radiante e hidratada desde el interior. Sus ácidos grasos esenciales y su poder antioxidante combaten los radicales libres. Según estudios aumenta la producción de colágeno, por lo que disipa las arrugas, el acné y permite que la piel luzca suave. Las mascarillas de chía son una maravilla para el rostro, también se pueden combinar con otros ingredientes naturales como miel o yogur para potenciar sus efectos. Incluso, se pueden utilizar como un exfoliante suave para eliminar las células muertas de la piel, dejándola más suave y luminosa.

Por otra parte, los nutrientes de la chía, como las proteínas, el zinc y los ácidos grasos omega-3, fortalecen el cabello desde la raíz y promueven su crecimiento.

Mientras que, en el hogar, las semillas de chía remojadas liberan nutrientes en el agua que pueden utilizarse para regar las plantas. Las semillas de chía son una fuente de minerales, por lo que se usan como abono.

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