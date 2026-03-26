Acaba con el dolor de cabeza sin tomar medicamentos: esta es la infusión natural que desinflama tu cerebro

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El estrés es una de las causas más frecuentes por la cual se genera el dolor de cabeza, dado que, el sistema cerebral y el nervioso se ven afectados por la sobrecarga de presión que tiene el organismo en general, según la información divulgada por la Clínica Mayo, el insomnio también puede generar dolores cabezas primarios que al no ser controlados a tiempo con el tratamiento correcto puede convertirse en migraña severa.

De acuerdo a la información ofrecida por Clinic Barcelona, los problemas en la visión también ocasionan dolor de cabeza, especialmente en la región frontal, la cual es una de las más delicadas.

En ese contexto, la medicina natural ofrece un amplio abanico de opciones para combatir el dolor de cabeza, por ejemplo, la infusión de toronjil contiene propiedades analgésicas y relajantes que alivian el dolor de cabeza, al tiempo que optimizan el funcionamiento del sistema cerebral, según la información reseñada por Tua Saude.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes ingerir la infusión de toronjil para aprovechar su efecto?

Se sugiere que la persona ingiera dos tazas de té de toronjil sin azúcar al inicio del dolor de cabeza y a los 30 minutos posteriores, con la finalidad de que el organismo absorba todas las propiedades de la planta medicinal, la cual también ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema digestivo.

A su vez, es propicio acotar que si el dolor de cabeza es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar daños en el sistema cerebral se recomienda que la persona establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo, al tiempo que evite el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, eso también causa daños en el organismo en general.

Foto cortesía de: freepik

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