Adiós al mito del desayuno ¿Por qué la ciencia ahora recomienda cenar avena para mejorar la salud?

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La nutrición es una disciplina en constante evolución. Durante décadas, se ha mantenido la creencia de que ciertos alimentos tienen un horario específico para ser consumidos de forma "correcta".

La avena ha sido, por excelencia, la reina indiscutible de los desayunos gracias a su aporte energético. Sin embargo, investigaciones recientes están dando un giro a esta percepción, sugiriendo que desplazar su consumo a la última franja del día podría ser una de las mejores decisiones para nuestro metabolismo y bienestar general.

Foto: Freepik

Fin del hambre nocturna

La clave por la cual la ciencia sugiere trasladar la avena a la cena reside en un componente llamado betaglucano. Este tipo de fibra soluble tiene la capacidad de formar un gel viscoso en el sistema digestivo, lo que ralentiza significativamente el vaciado del estómago. En términos sencillos, esto significa que el cuerpo absorbe la energía de forma mucho más lenta y controlada.

A diferencia de otras cenas ligeras que pueden provocar hambre a medianoche, la avena proporciona una sensación de saciedad prolongada. Estudios citados por expertos demuestran que una ración moderada de este cereal puede mantener a una persona satisfecha hasta por cuatro horas, reduciendo drásticamente la tentación de "asaltar la nevera" antes de dormir o el consumo excesivo de calorías en la siguiente comida.

Además del control del apetito, la avena en la cena actúa como un regulador del sueño. Al evitar los picos bruscos de azúcar en sangre (glucosa), el cuerpo entra en un estado de mayor estabilidad metabólica. A esto se suma que la avena contiene triptófano, un aminoácido esencial que el organismo utiliza para producir melatonina y serotonina, las hormonas encargadas de decirnos que es hora de descansar.

Para aprovechar estos beneficios, los especialistas recomiendan evitar las versiones instantáneas con azúcares añadidos y optar por la avena natural, preferiblemente acompañada de alguna fuente de proteína. De este modo, lo que antes era un combustible para empezar el día se convierte ahora en el aliado perfecto para terminarlo con una digestión ligera y un sueño reparador.

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