¡Atención para tu salud!: Afamado médico explica cómo estos alimentos muy populares aumentan el riesgo de Alzheimer

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La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia y olvidarse de eventos o conversaciones recientes son algunos de los primeros síntomas que puede presentar una persona.

Según comparte la Clínica Mayo “En EE.UU., unos 6,9 millones de personas de 65 años o más viven con enfermedad de Alzheimer. Entre ellos, más del 70% tiene 75 años de edad o más. De los más de 55 millones de personas con demencia en el mundo, se estima que entre el 60% y el 70% tiene la enfermedad de Alzheimer.”

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, este trastorno cerebral progresivo que destruye la memoria, el pensamiento y la capacidad de realizar tareas cotidianas, aunque no es parte normal del envejecimiento, su prevalencia aumenta con la edad.

¿Qué provoca el Alzheimer?

Aunque las causas exactas de esta enfermedad no se comprenden en su totalidad, los científicos creen que, en la mayoría de los casos, es el resultado de una combinación de factores genéticos, ambientales y del estilo de vida, las cuales afectan el cerebro a lo largo del tiempo.

Hábitos como la falta de ejercicio, una dieta pobre, el tabaquismo, la falta de sueño y el aislamiento social aumentan la acumulación de proteínas dañinas y la inflamación cerebral, acelerado el deterioro cognitivo.

Estilo de vida

Cada vez hay más pruebas de que algunos factores del estilo de vida están relacionados con el desarrollo de esta enfermedad, o lo contrario, hay factores del estilo de vida que pueden ayudar a proteger o retrasar la aparición de la enfermedad, o incluso, provocar que la evolución sea lenta.

Por ejemplo, una dieta rica en nutrientes, como la mediterránea o la MIND, pueden ayudar a prevenir o retrasar el Alzheimer al reducir el estrés oxidativo y la inflamación cerebral; mientras que el consumo de alimentos como:

- Los alimentos fritos, pues las frituras a altas temperaturas generan una gran cantidad de compuestos oxidantes y su consumo prolongado puede aumentar el estrés oxidativo tanto a nivel general como en el cerebro; y el estrés oxidativo está estrechamente relacionado con la demencia y el Alzheimer.

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- Alimentos que contienen gluten, incluso en personas que no presenten intolerancia evidente a gluten, pues puede activar respuestas inmunitarias y provocar una inflamación crónica de bajo grado, y la inflamación persistente se considera un factor de fondo importante en diversas enfermedades neurodegenerativas.

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- Sushi. El consumo de pescado crudo conlleva un riesgo potencial de parásitos que pueden ingresar al organismo y diseminarse, e incluso podrían afectar al sistema nervioso y aumentar la carga a largo plazo sobre el cerebro.

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El consumo de estos alimentos puede aumentar de forma silenciosa el riesgo de desarrollar Alzheimer, comparte en sus redes sociales el doctor Robert Love, investigador en neurociencia, enfocado en el deterioro cognitivo y estrategias de intervención en la enfermedad de Alzheimer.

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