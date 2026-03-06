Conoce todos los beneficios que aportan estas semillas a tu salud: previenen el cáncer y el Alzheimer

Suscríbete a nuestros canales

Las semillas son consideradas un “superalimento” ricos en fibra, proteínas y grasas saludables (omega 3) que mejoran la digestión, la salud cardíaca y el control del azúcar, refiere la Inteligencia Artificial.

Entre las más beneficiosas se incluyen la chía, lino, girasol, sésamo y auyama; estas últimas, contrario a los que muchos creen, son comestibles y se pueden incluir en diferentes preparaciones como, ensaladas, aderezos, guacamoles, etc. Incluso se pueden consumir como un snack con el objeto de aprovechar al máximo todos los beneficios que aporta a la salud.

Estas, también se conocen como semillas de calabaza, y suelen emplearse como una terapia alternativa a la medicina, ya que contiene antioxidantes que reducen el riesgo de algunos tipos de cáncer. Además, se cree que tiene otros beneficios en el tratamiento de algunas enfermedades.

¿Cómo incluir las semillas de auyama en la dieta?

Los expertos recomiendan que estas semillas se pueden ingerir en diferentes presentaciones o platillos, siempre y cuando se cuide no excederse en la cantidad de sal. Es decir, la dosis que se debe consumir para poder obtener el máximo de sus beneficios no debería exceder de los 30 gramos al día; esto equivalente a una cucharada.

Es importante señalar que antes de comerlas, se deben colocar a remojar entre seis y doce horas con abundante agua, e incluso, cambiar el agua de 2 a 3 veces. Finalmente, se deben enjuagar muy bien, escurrir, colocar la sal, y con ello ya están listas para su consumo.

Beneficios

Las semillas de auyama aportan calcio y son una fuente de proteína vegetal. Además, contribuyen a activar el sistema nervioso y facilitan la eliminación de grasas. Reducen el riesgo de cánceres gástricos, pulmón, próstata y colorrectal. También previene el Alzheimer, favorece la salud de la próstata, y ayuda a aliviar los síntomas de la artritis.

Por otra parte, su combinación de vitaminas y minerales, favorece el sistema inmunológico, ayudando a prevenir gripes y resfriados. También previene la angina de pecho, mantiene los niveles de colesterol en sangre en optimas condiciones y controla la presión arterial. Incluso, combate el dolor de vientre, la anemia y los parásitos intestinales.

