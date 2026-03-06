Finaliza la primera temporada de eclipse del año: Entérate cómo afecta a la humanidad

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 3 de marzo se cerró un ciclo en el plano psicológico y emocional para la humanidad. Este eclipse total de Luna, representó el cambio definitivo de una era, diseñado para abrir paso a un proceso de liberación trascendental. Estamos ante un umbral que nos permite un avance evolutivo sin precedentes. Es fundamental reconocer que son contadas las ocasiones en las que el Universo nos otorga la oportunidad de crecer mediante la voluntad propia, ofreciéndonos un camino libre de traumas disruptivos. Hoy, cada individuo tiene la posibilidad de identificar sus conflictos y mediante una acción decidida, ejecutar soluciones que transformen su realidad.

Sin embargo, Aquellos que elijan la negación, se verán obligados a avanzar más adelante, pero bajo condiciones más severas. Lo que se pospone, no desaparece, por el contrario, se acumula, generando un estancamiento que tarde o temprano deriva en un colapso en los puntos más críticos de nuestra vida. El libre albedrío nos otorga el poder de la elección, decidir ignorar la realidad solo complica el futuro con consecuencias inimaginables. La resistencia al cambio es, en última instancia, la semilla del sufrimiento.

Se recomienda, mostrar coraje y asumir la responsabilidad absoluta de nuestra situación presente. La verdadera solución, no se encuentra en el reflejo del entorno. Es imperativo comprender que asumir los errores propios es un acto mucho más sanador que buscar eliminar la queja o la victimización para mantener una fachada ante la sociedad. Al cambiar nuestro rol se decide vivir desde un compromiso auténtico.

En esta dimensión terrestre, caracterizada por su densidad, el aprendizaje es una constante. Se aprende por el camino de la consciencia o por el rigor de la experiencia difícil. Hoy tenemos la fortuna de consolidar la respuesta correcta a esta prueba existencial y trascender la lección con gratitud. Solo debemos observar con detenimiento aquello que suele pasar desapercibido a los ojos. Te invito a tomarte un tiempo de introspección para abrir un canal de sabiduría superior.

El Destape

Los signos del zodíaco

ARIES

Las situaciones que deben resolver están enmarcadas en el tema de la salud. Afrontar para resolver cualquier debilidad es lo que se debe establecer de manera inmediata sin perder tiempo ni dudar. Buscar otras opiniones médicas y chequear bien los exámenes es parte del rigor obligatorio para evaluar y tomar acciones.

TAURO

Los cambios recientes han ocasionado un terremoto emocional muy fuerte que debe ser atendido y entrar en una reconstrucción de la armonía para mantener un estado de paz interior necesario. Es una labor titánica que se tiene que ejecutar de manera inmediata para continuar en el camino de Dios.

GÉMINIS

Ya saben que deben hacer y es importante iniciar la nueva etapa de ejecución para tener resultados concretos. Es importante recordar que serán reconocidos y evaluados por lo que hagan y no por lo que piensen que pueden hacer. Sabemos que están siendo motivados para ejecutar el cambio y deben hacerlo con amor.

CÁNCER

Celebrar la situación actual es muy positivo a través del agradecimiento al Universo. Es prematuro pensar que se está seguro y estable, aun se deben anclar bien las bases de la nueva vida que apenas se inicia. Mantengan el enfoque y sigan consolidando las victorias para mantener un rumbo ganado en los próximos años.

LEO

Llegó el momento de asumir una vez más el liderazgo y avanzar adecuadamente con pasos firmes. Han sido preparados para este presente y están siendo observados por el Universo para evaluar sus actos y saber si están listos para ejercer el poder. Sigan adelante concentrados en ayudar a la humanidad.

VIRGO

El amor estará en el foco de la atención. Sería excelente evaluar cuánto amor se recibe y cuánto se entrega. El entorno es un reflejo exacto de lo que ofrecemos a los demás. Es de vital importancia dar y recibir. Por momentos nos vemos solo entregando y no estamos acostumbrados a recibir en la misma proporción.

LIBRA

Deben hacer ajustes importantes para evitar situaciones de salud y minimizar la gravedad de la situación. Visitar al médico de cabecera para realizar exámenes de importancia y mantener los tratamientos de manera estricta. Evitar cualquier actividad que coloque en peligro la integridad física.

ESCORPIO

Importante realizar actividades económicas que puedan resguardar el capital y estabilizar las finanzas. Mantener máxima atención a nivel administrativo y suprimir todos los gastos innecesarios. Preparar el terreno para una posible contracción y mantener el nivel socioeconómico. Priorizar los objetivos.

SAGITARIO

Pensaron que la crisis estaba superada, pero fue una mala percepción. Ahora mismo el Universo les enseña a chequear las ultimas lecciones de vida. Sentirán que el pasado reciente vuelve a manifestarse. Esta vez ya tienen experiencia y deben salir con la victoria de manera más fácil y sin ningún problema.

CAPRICORNIO

Estarán recibiendo excelentes energías para seguir avanzando y lograr sus metas de manera más rápida. El impulso será extraordinario y estarán agradecidos con el Universo por la ayuda recibida. La concentración y la ejecución de un plan es sumamente importante para maximizar los resultados.

ACUARIO

Observarán como sus enemigos se adelantan a los acontecimientos y por la prudencia sabia podrían salir beneficiados. Dejar que los demás actúen primero es parte de una estrategia adecuada para lograr la victoria. Cultivar la paciencia y el silencio será maravilloso para aprovechar los errores de otras personas.

PISCIS

Lo transcendental no es analizar la realidad y saber los secretos de familiares directos en prejuicio personal, sino saber qué se puede hacer con esa información. El dilema se presenta y abre un debate interno entre dejar pasar o iniciar acciones legales para hacer justicia. Tendrán muy poco tiempo para decidir y se recomienda escuchar recomendaciones.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

