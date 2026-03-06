Mariana González: La experiencia como médico rural en Maniapure transforma profundamente la manera de ejercer la medicina

Suscríbete a nuestros canales

La Fundación Proyecto Maniapure fue creada en el año 2000 por el Dr. Tomás Sanabria, médico cardiólogo. Es una ONG venezolana dedicada a brindar asistencia médica de calidad en las regiones remotas al sur del río Orinoco. A través de la medicina rural y la telemedicina, el proyecto beneficia a más de 30.000 habitantes. Han superado las barreras geográficas para garantizar el derecho a la salud en comunidades aisladas. Conversamos con Mariana González, gerente de Programas y Salud, médico cirujano egresada de la UCV y parte del equipo. Incluyendo al doctor Tomás Sanabria y Zoriam González, oficial de salud y médico cirujano de la UCV.

Dr. Tomás Sanabria, médico cardiólogo (Fundador de la Fundación Proyecto Maniapure)

Z3D: ¿Cómo ha evolucionado la visión de la Fundación para adaptarse a los desafíos actuales de las comunidades del sur del Orinoco?

FPM: En sus inicios, durante la etapa pre-fundacional, el proyecto nació como una experiencia de exploración, disfrute de la naturaleza e intercambio con diversas culturas. Siempre con el propósito esencial de ayudar y enseñar aprendiendo con respeto. Con el tiempo, al formalizarse como organización en un entorno en constante cambio, el enfoque de alianzas público-privadas se consolidó como un pilar fundamental. Así como un “lema” de acción continua, permitiendo fortalecer su capacidad de respuesta y ampliar el impacto de sus programas.

Z3D: Son reconocidos como pioneros de la telemedicina en Venezuela. Lograron implementar tecnología de punta en zonas con conectividad limitada y geografía tan compleja. ¿Cuáles son los beneficios de esta iniciativa?

FPM: Los beneficios de esta evolución tecnológica han sido significativos: ha permitido acortar las brechas de acceso a consultas médicas especializadas, facilitando la conexión inmediata con expertos para resolver casos complejos y emergencias en zonas remotas. Asimismo, ha contribuido a reducir traslados innecesarios a otros centros asistenciales y a fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos de salud locales. Integrados en su mayoría por profesionales jóvenes.

Z3D: Atienden a diversas etnias. ¿Cuál es la clave para equilibrar la medicina con el respeto a las tradiciones de estos pueblos?

FPM: La confianza mutua entre los actores en salud y las comunidades beneficiadas es un elemento esencial para garantizar una interacción efectiva. Sin este vínculo, los procesos pueden volverse difíciles o avanzar con mucha lentitud. Por ello, trabajar con diferentes etnias o subgrupos requiere la construcción de puentes comunicacionales que permitan un entendimiento real entre todas las partes. Desarrollamos programas culturalmente pertinentes, fundamentados en el respeto a la cosmovisión de los pueblos originarios con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar. La transparencia de nuestras acciones, ha permitido establecer relaciones de confianza con las capitanías indígenas y las comunidades que representan. Su participación en procesos de consulta y toma de decisiones ha sido clave para orientar nuestras intervenciones de manera adecuada, responder a las necesidades reales, fortalecer la resiliencia y fomentar un profundo sentido de pertenencia.

Z3D: Cuentan con traductores. ¿Qué factor desempeña el diálogo cultural para que un paciente indígena confíe en el tratamiento médico?

FPM: La interacción respetuosa con los líderes de cada comunidad, así como el reconocimiento pleno de sus creencias y costumbres es fundamental. No es posible imponer cambios, hay que promoverlos poco a poco a través de la confianza que se ha venido construyendo durante estos 30 años de actividad. Actualmente, la FPM cuenta con promotores comunitarios locales, tanto mestizos como indígenas —principalmente de la etnia Eñepa—, quienes realizan procesos de sensibilización comunitaria mediante mensajes clave y actúan como intérpretes o traductores durante la consulta. Gracias a su labor, se reducen las barreras lingüísticas y se logran interpretaciones más precisas de los motivos de consulta.

Z3D: Recientemente realizaron eventos como el concierto de Soledad Bravo para recaudar fondos. ¿Cuáles son los canales para sumarse a su labor?

FPM: Para sumarse a la labor de la FPM, los interesados pueden canalizar sus aportes directamente a través de nuestro portal web oficial. Está habilitada una opción segura para realizar donaciones y apoyar las intervenciones médicas. Asimismo, es posible participar activamente en campañas específicas y eventos de recaudación. Se promocionan de manera constante a través de nuestras redes sociales, especialmente en Instagram.

Z3D: ¿Qué se lleva un joven médico tras vivir la experiencia Maniapure?

Dra. Mariana González - Médico Rural:

La experiencia como médico rural en Maniapure transforma profundamente la manera de ejercer la medicina, haciéndola más humana, sensible y empática. Además de reafirmar que una atención de la más alta calidad puede y debe ser accesible para todos. Durante este proceso, los profesionales aprenden sobre gestión en salud pública en contextos especialmente difíciles, desarrollan habilidades de liderazgo, reconocen el valor de las comunidades y comprenden la importancia de trabajar articuladamente con ellas para lograr resultados sostenibles.

Dra. Zoriam González - Médico Rural:

Mi año de experiencia como médico rural en Maniapure representó un crecimiento profundamente significativo, no solo a nivel profesional, sino también en lo humano y personal. La dinámica diaria permite que la práctica médica se vuelva lo más humana y cercana posible. Comprender el contexto y la cosmovisión de las comunidades indígenas. Implica ponerse en los zapatos de cada paciente que llega desde las zonas más remotas y brindarle una atención digna y de calidad. Es recordar que los buenos somos más, y que cuando las cosas se hacen con amor, cada acción tiene sentido y propósito.

Por Karla Guzmán

Fotos Cortesía

Coordenadas @fpmaniapure / Web: maniapure.org

