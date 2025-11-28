Carlos Silva: Cada reconocimiento me recuerda que voy por buen camino, pero también me motiva a seguir mejorando

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Silva, un nombre sinónimo de innovación y excelencia en ingeniería dentro del panorama venezolano e internacional. Ha dejado huella en los sectores eléctrico, mecánico e industrial de EE.UU. Fundó CSF Services Inc. que brinda: inspecciones de equipos, mantenimiento preventivo y reparaciones de averías. Recibió la certificación OSHA 30, que le permite aplicar protocolos de seguridad reconocidos en todo Estados Unidos. Estas certificaciones validan sus competencias a nivel internacional. Su carrera es un testimonio de dedicación y compromiso con el avance tecnológico. Oriundo del estado Vargas y establecido en Miami, se ha posicionado como una figura influyente en el ámbito industrial norteamericano.

“La programación básica de PLC consiste en configurar sistemas electrónicos que automatizan procesos en la industria. En conjunto, garantizan seguridad, productividad y confiabilidad. Los PLCs son el cerebro de los equipos portuarios modernos. Una parada en el software significa detener toda la operación logística. Mi experiencia en programación y diagnóstico de PLCs me permite identificar errores en segundos, restablecer operaciones y, lo más importante, diseñar estrategias de mantenimiento que prevengan fallas críticas antes de que ocurran”, explica el experto.

Z3D: ¿Cuál fue el factor decisivo que lo impulsó a fundar CSF Services Inc.? ¿Tuvo alguna motivación personal que lo impulsó a buscar la consolidación de su trayectoria en Estados Unidos?

CS: Lo que me impulsó fue una mezcla de necesidad y propósito. Llegué a Estados Unidos con el deseo de darle estabilidad a mi familia y de demostrar que el talento venezolano podía aportar soluciones reales en un mercado tan exigente. CSF Services nació de la idea de convertir mi experiencia en algo que generara valor, confianza y oportunidades para otros.

Z3D: ¿Qué papel juega su disciplina en su liderazgo dentro de su gremio en EE.UU.?

CS: La disciplina me ha permitido avanzar incluso cuando las condiciones no eran las mejores. Me ha ayudado a mantener la calidad, cumplir compromisos y construir una reputación basada en responsabilidad y confianza.

Z3D: Su experiencia abarca áreas muy diversas. ¿Cuál marcó el inicio de su éxito al ingresar al mercado estadounidense y cómo se complementan en su trabajo diario?

CS: Trabajar en puertos y con maquinaria pesada en distintos países me dio una visión completa de los problemas que pueden paralizar una operación. Ese conocimiento fue clave al comenzar en EE.UU. Hoy todo se complementa: técnica, experiencia y gestión se unen para tomar mejores decisiones.

Z3D: ¿Cómo maneja las operaciones y el crecimiento de su empresa? ¿Cuál es su diferenciador en el exigente mercado de mantenimiento industrial en EE.UU.?

CS: He aprendido a crecer paso a paso sin perder la esencia del servicio cercano. Mi diferenciador siempre ha sido la honestidad y la velocidad para evitar pérdidas a los clientes.

Z3D: ¿De qué manera estas validaciones han reforzado su compromiso con la excelencia frente a otros profesionales del sector?

CS: Cada reconocimiento me recuerda que voy por buen camino, pero también me motiva a seguir mejorando y honrar la confianza de quienes creen en mi trabajo.

Z3D: ¿Cuál es el obstáculo que busca mitigar con la creación de técnicos bilingües en Estados Unidos? ¿Por qué es crucial esta transferencia de conocimiento?

CS: Quiero cerrar la brecha que limita a muchos talentos latinos por el idioma o la falta de oportunidades. Crear técnicos bilingües cambia vidas y fortalece a las empresas.

Z3D: ¿Cómo promoverá la participación de otros profesionales del sector para mantener la base de datos (que planea crear) actualizada y relevante?

CS: Quiero que se sientan parte de un proyecto que beneficia a todos. Compartir información real ayuda a evitar errores costosos y mejora la eficiencia del sector.

Z3D: Sobre su proyecto de crear una biblioteca digital de códigos de error alimentada por experiencias reales, ¿tiene algún plan para fomentar un modelo replicable y un repositorio colaborativo a nivel nacional entre distintos puertos de Estados Unidos?

CS: Sí. Mi intención es que técnicos de todo el país puedan compartir y acceder a información que reduzca fallas y mejore el trabajo diario.

Z3D: ¿Alguna recomendación para los jóvenes que quieren seguir sus pasos?

CS: Que no esperen el momento perfecto. Yo comencé con lo que tenía y aprendí en el camino. La clave es mantenerse firme y rodearse de personas que sumen.

Z3D: ¿Cómo se siente al marcar un precedente para los venezolanos? ¿Siente una responsabilidad o un orgullo particular al representar el talento venezolano en un campo tan especializado en Norteamérica?

CS: Es un orgullo enorme. Siento responsabilidad y gratitud. Si mi trabajo abre puertas para otros venezolanos, entonces todo ha valido la pena.

