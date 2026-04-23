¡Atención!: siete extrañas señales de que tu cuerpo necesita magnesio

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Durante los últimos años el magnesio ha ganado popularidad como un suplemento que mejora la calidad del sueño, reduce el estrés, alivia los dolores musculares y aumenta la energía. Pero, es realmente necesario como lo pitan en las redes sociales.

Este es según los expertos de MedlinePlus un mineral necesario para más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo. “Ayuda a mantener el funcionamiento normal de músculos y nervios, brinda soporte a un sistema inmunitario saludable, mantiene constantes los latidos del corazón y ayuda a que los huesos permanezcan fuertes. También ayuda a ajustar los niveles de glucosa en la sangre. Ayuda en la producción d energía y proteína.

¿Cuánto magnesio se debe tomar?

Este mineral se encuentra de manera natural en muchos alimentos, como legumbres, nueces, semillas, cereales integrales, hortalizas de hojas verdes, yogur, leche y derivados. No obstante, en algunas ocasiones la dieta no logra aportar las cantidades necesarias, por lo que se requiere de un aporte específico extra, y allí entra en juego la toma de suplementos.

Es decir, las necesidades de magnesio varían en función de la edad y los hábitos, por ejemplo, una persona adulta con un nivel de actividad física moderado y un deportista altamente entrenado, necesitarán diferentes dosis de magnesio.

Pero, en líneas generales, “Las cantidades diarias recomendadas para una persona activa oscilarán los 250-330 mg de magnesio al día”.

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¿Cómo afecta la deficiencia?

Dado a que el magnesio está presente en muchos alimentos que se consumen de manera regular, no es muy común que las personas tengan deficiencia de este mineral, pero si puede ocurrir y el cuerpo dará señales. Entre los síntomas más extrañas se encuentran:

1. Espasmos musculares, el párpado brinca sin una razón aparente y en cualquier momento, y calambres nocturnos.

2. Dolores de cabeza recurrentes.

3. Palpitaciones o el corazón se te acelera sin motivo.

4. Fatiga constante.

5. Dificultad para conciliar el sueño.

6. Antojos de chocolate.

7. Hormigueo o entumecimiento en manos y pies.

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