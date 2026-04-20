Ciencia y creatividad: cómo el dibujo en la infancia transforma la estructura del cerebro y la memoria

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El desarrollo cognitivo durante los primeros años de vida es un proceso complejo que se nutre de diversos estímulos externos. Históricamente, se ha considerado al dibujo como una actividad meramente recreativa o artística; sin embargo, recientes investigaciones científicas están cambiando esta percepción.

El acto de trazar formas y colores sobre un papel se revela hoy como una herramienta pedagógica de primer orden, capaz de estructurar el pensamiento y fortalecer las conexiones neuronales de manera única.

En un mundo cada vez más digitalizado, volver a lo básico ofrece beneficios que la tecnología no siempre puede replicar. Integrar el arte en la rutina diaria de los niños no solo fomenta su autoexpresión, sino que prepara el terreno para un aprendizaje más profundo y duradero. Al igual que el cuerpo necesita nutrientes esenciales como un buen jugo natural para crecer sano, el cerebro requiere de actividades que desafíen su capacidad de organización y síntesis.

Foto: infobae.com

Evidencia científica sobre el dibujo y el fortalecimiento de la memoria

Un estudio reciente ha revelado que dibujar durante la infancia potencia significativamente la memoria y fortalece las capacidades cerebrales. Según expertos de instituciones prestigiosas como las universidades de Harvard y Yale, esta actividad obliga al cerebro a activar rutas visuales, motoras y semánticas de forma simultánea.

Al traducir conceptos o ideas abstractas en imágenes concretas, los niños realizan una codificación de la información mucho más profunda que la obtenida simplemente mediante la lectura o la escucha pasiva.

La investigación, que incluyó pruebas con niños de entre tres y seis años, demostró una correlación directa entre la frecuencia del dibujo y el rendimiento en funciones ejecutivas, tales como la memoria de trabajo y el control de los impulsos. Los especialistas subrayan que no se trata de realizar copias mecánicas o garabatos sin sentido, sino de utilizar el dibujo para explicar, ordenar o evidenciar la comprensión de un tema.

Además de los beneficios cognitivos, el estudio destaca mejoras en la comunicación, la autoestima y la coordinación mano-ojo. Para maximizar estos efectos, los expertos recomiendan realizar estas actividades en entornos naturales, permitiendo que los niños interactúen con texturas y colores del mundo real.

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