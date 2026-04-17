Afamado podólogo recomienda caminar descalzo en el hogar: aquí los beneficios de unos pies libres

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La salud de nuestros pies es, con frecuencia, una de las grandes olvidadas en las rutinas de bienestar diarias. Pasamos la mayor parte de la jornada confinados en calzados que, aunque estéticos, no siempre respetan la anatomía natural de la extremidad.

Ante esta realidad, especialistas en podología están alzando la voz para recuperar hábitos sencillos que pueden transformar la movilidad y prevenir dolencias crónicas. En un entorno controlado como es el hogar, la libertad de movimiento se convierte en la mejor herramienta terapéutica para fortalecer el cuerpo desde su base.

Foto: Freepik

Caminar sin zapatos

El podólogo Manu Vidal se muestra contundente respecto a una práctica que todavía genera dudas en muchos hogares: caminar descalzo. Según el especialista, esta acción no solo es recomendable, sino que es "lo mejor que podemos hacer" por nuestra salud podológica.

Al prescindir del calzado en casa, el pie recupera su funcionamiento natural, permitiendo que los dedos se expandan y que la musculatura de la planta trabaje de forma activa, algo que el zapato convencional suele limitar.

Entre los principales beneficios que destaca Vidal se encuentra la tonificación de las piernas y una notable mejora en la estabilidad de la pisada. Al no tener una estructura externa que sostenga el pie, el cerebro recibe información más precisa sobre el terreno, lo que optimiza el equilibrio.

Además, esta práctica ayuda a reducir la inflamación y favorece una mejor transpiración de la piel, evitando problemas derivados de la humedad y el encierro del pie.

El experto también aprovecha para desmitificar el uso constante de plantillas. Sostiene que estas deben ser una solución temporal para patologías específicas y no un accesorio vitalicio, ya que el objetivo final debe ser que el pie recupere su autonomía.

Del mismo modo, ante problemas comunes como los juanetes, Vidal sugiere que antes de pensar en cirugías, es fundamental revisar el tipo de calzado y apostar por ejercicios que devuelvan la funcionalidad a la extremidad.

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