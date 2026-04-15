Hallazgo de la Universidad de California: identifican una proteína clave en el envejecimiento cerebral

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La ciencia continúa dando pasos agigantados en la comprensión de los mecanismos biológicos que rigen la vida humana. Uno de los mayores desafíos de la medicina moderna ha sido descifrar por qué el cerebro pierde capacidades con el paso de los años.

Recientemente, un grupo de investigadores ha arrojado luz sobre este proceso, identificando factores específicos que podrían cambiar la forma en que entendemos y tratamos el deterioro cognitivo en la vejez.

Foto: infobae.com

Proteína que frena la agilidad mental

Investigadores de la Universidad de California en San Francisco han identificado una proteína llamada FTL1 como una de las principales responsables del envejecimiento cerebral.

Según el estudio, a medida que las personas envejecen, los niveles de esta proteína aumentan en el hipocampo, que es la parte del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje.

En términos sencillos, el exceso de esta proteína actúa como un obstáculo para las neuronas. Cuando la FTL1 está muy alta, las células cerebrales tienen más dificultades para conectarse entre sí y consumen energía de manera más lenta. Esto provoca que la agilidad mental disminuya y que aparezcan los olvidos frecuentes.

Lo más esperanzador del hallazgo es que, en pruebas de laboratorio, los científicos lograron reducir los niveles de esta proteína. Al hacerlo, observaron que el cerebro recuperaba parte de sus conexiones perdidas y mejoraba su rendimiento en pruebas de memoria.

Este avance sugiere que el envejecimiento del cerebro no es un proceso irreversible, sino una condición que podría tratarse mediante terapias moleculares en el futuro.

El director del estudio, Saul Villeda, explicó que el objetivo final no es solo entender el desgaste, sino "revertir los deterioros". Al controlar esta proteína, se abre la posibilidad de crear tratamientos que ayuden a las personas mayores a mantener su vitalidad mental por mucho más tiempo, mejorando significativamente su calidad de vida.

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