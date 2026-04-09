Tendencias en alimentación: te revelamos el secreto para equilibrar la salud intestinal con un corazón en forma

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En los últimos años, la preocupación por el bienestar físico ha llevado a miles de personas a modificar sus hábitos alimenticios, incorporando productos que prometen mejorar el funcionamiento del organismo de manera natural. Entre las tendencias más destacadas se encuentra el auge de los alimentos fermentados, que han pasado de ser productos artesanales a ocupar espacios privilegiados en las góndolas de los supermercados.

Sin embargo, lo que inicialmente se presenta como una opción saludable para el sistema digestivo, podría ocultar componentes que no son tan beneficiosos para otros órganos vitales, planteando un nuevo interrogante sobre el equilibrio nutricional en la dieta moderna.

Foto: montevideo.com.uy

Cuando la sal y el azúcar complican el panorama

Recientemente, la British Heart Foundation emitió una advertencia sobre el consumo de productos populares como la kombucha, el kimchi, el kéfir y el chucrut. Si bien estos alimentos son famosos por sus probióticos, que ayudan a mantener una flora intestinal sana y reducir la inflamación, su versión comercial suele distar mucho de la receta tradicional. El problema principal reside en el procesamiento industrial al que son sometidos para su venta masiva.

En el caso de vegetales fermentados como el kimchi o el chucrut, el método de conservación implica el uso de grandes cantidades de sal. Para una persona que los consume con frecuencia, esto puede traducirse en un aumento de la presión arterial, lo que eleva el riesgo de sufrir enfermedades del corazón o accidentes cerebrovasculares.

Por otro lado, bebidas como la kombucha o ciertos yogures con frutas, aunque se venden como alternativas naturales, suelen contener altos niveles de azúcar añadida para mejorar su sabor, lo que afecta los niveles de glucosa en la sangre. Los expertos aclaran que estos alimentos no son malos por sí mismos, sino que su peligrosidad depende de cómo han sido fabricados.

Para aprovechar sus beneficios sin poner en riesgo el corazón, se recomienda leer detenidamente las etiquetas, preferir versiones bajas en sodio y elegir productos que indiquen que contienen "cultivos vivos" o que no han sido pasteurizados, ya que el calor excesivo elimina las bacterias buenas que el intestino necesita.

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