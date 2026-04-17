Martha Stewart y su secreto para una milagrosa vitalidad: conoce su efectiva rutina de hierro a los 84 años

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El envejecimiento saludable se ha convertido en una de las mayores aspiraciones de la sociedad actual, donde la calidad de vida prima sobre la longevidad absoluta. Figuras públicas de gran trayectoria sirven como inspiración para demostrar que el paso del tiempo no es un impedimento para mantener un cuerpo fuerte y una mente activa.

La clave, según expertos y referentes del bienestar, reside en la adopción de hábitos sostenibles y una disciplina inquebrantable que priorice el movimiento físico diario.

Foto: instyle.es

Pesas, pilates y caminatas: los pilares de la fortaleza

Martha Stewart ha sorprendido recientemente al compartir los detalles de su estricta rutina deportiva, la cual sigue con rigor a sus 84 años. Lejos de optar por actividades sedentarias, la icónica empresaria dedica cinco días a la semana a entrenamientos de alta intensidad.

Su agenda semanal se divide de forma estratégica: los lunes, miércoles y viernes asiste a sesiones de pilates de 45 minutos, mientras que los martes y jueves se enfoca en el trabajo de fuerza utilizando mancuernas y máquinas de gimnasio.

La propia Stewart destaca que no ha bajado el ritmo con el paso de las décadas. Según sus declaraciones, utiliza prácticamente el mismo peso en sus rutinas de gimnasio que hace años, lo que le permite sentirse "muy fuerte".

Esta apuesta por el entrenamiento de fuerza es fundamental, ya que ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular y protege la densidad ósea, factores críticos durante la madurez.

Además de sus sesiones estructuradas, la gurú del estilo de vida incorpora el movimiento en su día a día de forma natural. Stewart asegura que camina "muchísimo" y que el trabajo constante en su granja, que incluye la jardinería y el cuidado de animales, funciona como un complemento cardiovascular ideal.

Su enfoque integral demuestra que la vitalidad a los 80 años no es producto del azar, sino de una combinación de ejercicios de flexibilidad, resistencia y una conexión constante con la naturaleza. Con esta disciplina, la empresaria no solo cuida su estética, sino que garantiza su autonomía y energía para seguir liderando sus múltiples proyectos profesionales.

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