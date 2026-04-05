Pilates después de los 40: el secreto de las expertas para transformar el cuerpo y la mente

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A medida que se alcanza la cuarta década de vida, el organismo comienza a experimentar cambios fisiológicos que afectan la masa muscular, la densidad ósea y la flexibilidad de las articulaciones. Ante este escenario, especialistas en bienestar coinciden en que la actividad física debe dejar de enfocarse únicamente en la estética para centrarse en la funcionalidad y la salud a largo plazo. Una disciplina destaca sobre las demás por su capacidad de adaptación y sus beneficios integrales.

Foto: Freepik

Una herramienta de transformación integral

Expertas en el método, como Olga Esteve y Laura Cabral, sostienen que el Pilates es la herramienta más eficaz para quienes superan los 40 años, ya que actúa directamente sobre la postura, la fuerza y los niveles de energía.

A diferencia de otros entrenamientos de alto impacto, esta práctica trabaja la musculatura profunda, incluyendo el abdomen, el suelo pélvico y los estabilizadores de la columna. Este enfoque no solo ayuda a reducir las molestias lumbares, sino que proporciona una base sólida para los movimientos cotidianos.

Uno de los mayores beneficios señalados es la recuperación de la movilidad. Con el paso del tiempo y el sedentarismo, zonas como las caderas y la columna tienden a volverse rígidas. El Pilates, mediante movimientos controlados y precisos, devuelve la fluidez al cuerpo, permitiendo que las personas se sientan más ligeras y ágiles.

Además, el uso de resistencias ligeras estimula la salud de los huesos, lo que resulta fundamental para prevenir la osteoporosis sin someter a las articulaciones a un estrés innecesario.

Finalmente, las especialistas subrayan el impacto positivo en el bienestar emocional. La combinación de respiración diafragmática y movimiento consciente ayuda a regular el sistema nervioso, reduciendo el estrés acumulado.

Según las expertas, los resultados son visibles en poco tiempo: tras las primeras semanas mejora la alineación corporal, al mes aumenta la fuerza y, a los tres meses, la transformación física y mental es ya una realidad evidente para el practicante.

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