Científicos confirman que el azúcar es clave para la memoria: es el combustible del pensamiento

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La relación entre la nutrición y el rendimiento cognitivo ha sido objeto de debate durante décadas en el ámbito de la salud. Tradicionalmente, se ha entendido que una dieta equilibrada favorece el bienestar general, pero nuevas investigaciones están profundizando en cómo componentes específicos de nuestra alimentación dictan procesos cerebrales complejos.

Un reciente descubrimiento liderado por investigadores en Francia ha arrojado luz sobre el papel determinante de ciertos nutrientes en la retención de información a largo plazo.

Foto: Freepik

Azúcar: el pegamento de nuestros recuerdos

El estudio, realizado por científicos franceses, ha logrado identificar un vínculo biológico fundamental entre el consumo de azúcar y la capacidad del cerebro para fijar lo aprendido.

Según los resultados de la investigación, la glucosa no solo funciona como una fuente de energía inmediata para el cuerpo, sino que actúa como un interruptor químico necesario para la consolidación de la memoria.

Los expertos observaron que, tras un proceso de aprendizaje, el cerebro demanda una cantidad específica de azúcar para transferir la información desde la memoria de corto plazo hacia los "archivos" de almacenamiento permanente. Sin este aporte energético, las conexiones neuronales no logran fortalecerse, lo que resulta en un olvido prematuro.

Este hallazgo demuestra que el hambre y la memoria están íntimamente conectados: un cerebro que experimenta un déficit severo de glucosa prioriza la supervivencia básica sobre la formación de nuevos recuerdos.

Además, la investigación destaca que este proceso se produce de forma casi instantánea después de recibir un estímulo nuevo. El azúcar facilita la síntesis de proteínas en el hipocampo, la región cerebral encargada del aprendizaje.

Sin embargo, los autores del estudio advierten que esto no es una invitación al consumo excesivo de dulces procesados, sino una prueba de que los niveles adecuados de azúcar en sangre son vitales para que nuestra "maquinaria" mental funcione sin interrupciones.

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