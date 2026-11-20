El dolor de cabeza puede ser causado por tensión muscular, estrés o falta de flujo sanguíneo, lo cual es perjudicial para el sistema cerebral y nervioso del organismo, por ende, el mercado farmacéutico ofrece múltiples opciones para aliviar el referido dolor.

La infusión de manzanilla es una de las más efectivas para aliviar el dolor de cabeza, gracias a las propiedades analgésicas y antinflamatorias que posee, las cuales releja el sistema cerebral rápidamente.

Por lo tanto, algunas personas prefieren optar por preparar fórmulas caseras a base de productos naturales que cumplan la misma función, con el objetivo de evitar la ingesta de medicamentos.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuántas tazas de té de manzanilla debes consumir?

Lo más recomendable es que ingieras una taza de té de manzanilla sin azúcar al momento que inicie el dolor y otra taza de infusión 30 minutos después. Cabe destacar, que puedes realizar el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo, puesto que, reacciona en función de lo que ingieres.

A su vez, es propicio acotar que si el dolor de cabeza es intenso y frecuente lo ideal es que asistas a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debes implementar para solucionar el diagnóstico.

En definitiva, si deseas mantener un buen estado de salud debes poner en práctica hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo te realices dos chequeos médicos durante el año.

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